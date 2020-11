Wereldwijd werken onderzoekers aan meer dan tweehonderd vaccins voor het coronavirus. Nederland heeft op dit moment, via de Europese Commissie, met zes producenten afspraken gemaakt over de aanschaf van vaccins. Welke vaccins zijn dit, en wat weten we over ze?

BioNTech/Pfizer

Een van de meest vergevorderde vaccins komt van farmaceut Pfizer, dat samenwerkt met BioNTech. De prik van Pfizer is een zogenoemd mRNA-vaccin. Dat bevat genetische informatie waarmee, eenmaal in het lichaam, stukjes van het coronavirus kunnen worden gemaakt. Deze stukjes kunnen er niet voor zorgen dat je COVID-19 krijgt, maar zorgen er wel voor dat het immuunsysteem antistoffen tegen het coronavirus aanmaakt. Door deze antistoffen ben je - als het goed werkt - beschermd wanneer je later het coronavirus echt een keer tegenkomt.

Pfizer maakte eerder deze maand bekend dat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat hun inenting voor minstens 90 procent effectief is. Volgens Pfizer weten ze nu dat hun inenting werkt. Pfizer is bezig met het afronden van de analyse van de onderzoeksresultaten.

De Europese Unie heeft met Pfizer afgesproken dat het bedrijf volgend jaar 200 miljoen doses levert, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Van die doses ontvangt Nederland 3,89 procent, een EU-verdeling die trouwens voor alle zes de vaccinbestellingen geldt.

In het geval van Pfizer gaat het in eerste instantie om 7,8 miljoen doses, maar om het goed te laten werken, zijn twee doseringen nodig. Met de totale levering kunnen volgend jaar dus 3,9 miljoen Nederlanders ingeënt worden.

Een nadeel van het Pfizer-vaccin is dat het bij -80 graden moet worden opgeslagen en getransporteerd, wat de snelheid van de distributie kan beïnvloeden.

Pfizer verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 de eerste vaccinaties kunnen worden gegeven.

59 Zo moet het Pfizer-vaccin het coronavirus in je lichaam bestrijden

Janssen

De prik van ontwikkelaar Janssen bevat een verkoudheidsvirus. Dit virus is aangepast waardoor je er niet ziek van kan worden én het, eenmaal ingespoten, zorgt dat er in het lichaam stukjes van het coronavirus worden gemaakt.

Ook bij dit vaccin geldt dat je van deze coronavirusstukjes geen COVID-19 kan krijgen. De stukjes zorgen er wel voor dat je afweer opbouwt.

Het vaccin bevindt zich in de laatste onderzoeksfase. In de Verenigde Staten worden binnenkort achttienduizend mensen van boven de zestig getest, om te zien of het vaccin geschikt is voor ouderen. Eind december 2020 of begin 2021 worden de eerste tussentijdse resultaten verwacht over de werkzaamheid en veiligheid.

De EU heeft een contract gesloten voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen doses. Met de totale levering kunnen volgend jaar 7,8 miljoen Nederlanders gevaccineerd worden. Het vaccin hoeft mogelijk maar één keer te worden toegediend. Bij de meeste andere vaccins zijn sowieso twee doses nodig.

De farmaceut verwacht in het tweede kwartaal van 2021 de eerste vaccins te kunnen leveren.

AstraZeneca

Het vaccin van AstraZeneca lijkt sterk op de prik van Janssen. Er is alleen geen gebruikgemaakt van een verkoudheidsvirus dat bij mensen voorkomt, maar bij chimpansees.

Het onderzoek bevindt zich in de laatste fase. Maandag werd bekend dat het vaccin in 70 procent van de gevallen lijkt te beschermen tegen COVID-19.

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is dat de effectiviteit van het vaccin toenam als testpersonen eerst een halve dosis en daarna een volledige dosis kregen. Bij deze groep leek het vaccin voor maar liefst 90 procent effectief. Het is nog onduidelijk waardoor deze manier van inenten effectiever lijkt te zijn. Dit wordt verder onderzocht.

De EU heeft een contract gesloten voor 300 miljoen doses, met een optie voor nog eens 100 miljoen doses. Met de levering van AstraZeneca kunnen in 2021 5,8 miljoen Nederlanders gevaccineerd worden.

Een voordeel van het AstraZeneca-vaccin, ten opzichte van de Pfizer-prik, is dat het op koelkasttemperatuur bewaard kan worden.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het vaccin van AstraZeneca, samen met dat van Pfizer, op dit moment het meest kansrijk lijkt voor snelle beschikbaarheid . De farmaceut sprak eerder deze maand de hoop uit begin 2021 de eerste vaccins uit te delen.

Aantal vaccinaties dat mogelijk is met huidige bestelling BioN Tech/Pfizer: 3,9 miljoen Nederlanders

Janssen: 7,8 miljoen Nederlanders

AstraZeneca: 5,8 miljoen Nederlanders

Sanofi/GSK: 5,8 miljoen Nederlanders

CureVac: 4,4 miljoen Nederlanders

Moderna: 1,6 miljoen Nederlanders

Sanofi/GSK

Bij de prik van farmaceut Sanofi/GSK wordt er direct een stukje van het coronavirus ingespoten, wat moet leiden tot de aanmaak van antistoffen.

De EU heeft een contract gesloten voor 300 miljoen doses. Nederland heeft recht op de aankoop van ongeveer 11,7 miljoen doses, maar de vaccinatie bestaat uit twee doses. Met de totale levering kunnen dus 5,8 miljoen Nederland worden ingeënt.

Er wordt nu gekeken of het vaccin veilig is en welke dosering het beste werkt. Er zijn nog geen resultaten van onderzoek naar deze inenting bij mensen bekend.

Het laatste gedeelte van het onderzoek start naar verwachting eind 2020 en de farmaceut hoopt in het derde kwartaal van 2021 de eerste doses te leveren

CureVac

De EU heeft verkennende gesprekken met CureVac afgerond. Met deze ontwikkelaar wordt nu over contracten gesproken.

CureVac werkt net als Pfizer aan de ontwikkeling van een mRNA-vaccin. Het lichaam krijgt met dit vaccin dus de instructie voor de productie van stukjes coronavirus, die ervoor zorgen dat het immuunsysteem antistoffen aanmaakt.

De EU heeft een eerste bestelling van 225 miljoen doses afgesproken, met een optie voor nog eens 180 miljoen doses. De inenting bestaat uit twee doses. Met de totale levering kunnen hierdoor 4,4 miljoen Nederlanders ingeënt worden.

Er wordt nu gekeken welke dosering het beste werkt en hoe goed het afweersysteem erop reageert. Tot nu toe is het vaccin alleen op gezonde volwassenen getest, waardoor nog niet bekend is of het ook geschikt is voor bijvoorbeeld ouderen.

De farmaceut wil in het tweede of derde kwartaal van 2021 de inentingen gaan leveren.

Moderna

Moderna heeft verkennende gesprekken met de EU afgerond en er vinden nu gesprekken over contracten plaats.

Het vaccin is net als dat van Pfizer veelbelovend. Het Moderna-vaccin lijkt voor 94,5 procent effectief, zo meldde de farmaceut op 16 november. Moderna maakt net als Pfizer en CureVac een mRNA-inenting. Het onderzoek van Moderna bevindt zich in de laatste fase.

Als de ontwikkeling van het vaccin goed verloopt en het wordt toegelaten tot de Europese markt, hebben de lidstaten van de EU waarschijnlijk de mogelijkheid om in totaal 80 miljoen prikken van Moderna te kopen, met een optie op nog eens 80 miljoen doses. De vaccinatie bestaat uit twee doses, dus 1,6 miljoen Nederlanders kunnen met de totale levering gevaccineerd worden.

Het vaccin van Moderna moet bij een temperatuur van -20 worden bewaard. Wel kan het dertig dagen lang op koelkasttemperatuur worden opgeslagen.

De farmaceut verwacht in het eerste of tweede kwartaal van 2021 vaccins te kunnen leveren in de EU.