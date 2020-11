Het RIVM meldt zondag 5.407 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er ruim zeshonderd minder dan op vrijdag en zaterdag, toen rond de zesduizend nieuwe gevallen werden gemeld.

Zaterdag kwam het aantal nieuwe positieve tests voor het eerst deze week boven de zesduizend uit. Het RIVM meldde zaterdag 6.093 gevallen, maar dat aantal is bijgesteld naar 6.076. Vrijdag ging het om 5.974 positieve tests.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg zondag met 21. Vrijdag en zaterdag werden respectievelijk 51 en 48 sterfgevallen gemeld.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat niet alle in de statistieken opgenomen patiënten in de afgelopen 24 uur positief zijn getest of zijn overleden. In het weekend kan de vertraging oplopen.

Tussen woensdag en zaterdag vergeleek NU.nl het aantal positieve tests met het gemiddelde van de afgelopen week (maandag tot en met vrijdag), omdat de GGD's woensdag kampten met een ICT-storing, die de gerapporteerde cijfers van meerdere dagen heeft beïnvloed.

Aantal patiënten in ziekenhuis met 31 toegenomen

Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is zaterdag met 31 gestegen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 1.933 coronapatiënten in het ziekenhuis.

540 van hen liggen op de ic. Dat aantal is gedaald ten opzichte van zaterdag, toen 550 ic-bedden door COVID-19-patiënten werden bezet.

