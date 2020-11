De Verenigde Staten hebben inmiddels meer dan 12 miljoen geregistreerde besmettingen met het coronavirus, blijkt zaterdag uit de statistieken van de Johns Hopkins University. Het aantal vastgelegde besmettingen is wereldwijd nergens zo groot als in de Verenigde Staten.

De stijging van 11 naar 12 miljoen bevestigde besmettingen vond plaats in zes dagen. Het land met 330 miljoen inwoners registreert in steeds kortere tijd een miljoen nieuwe gevallen.

De twee andere landen met de meeste geregistreerde infecties zijn India (ruim 9 miljoen) en Brazilië (ruim 6 miljoen). Het werkelijke aantal besmettingen in landen, waaronder Nederland, is vermoedelijk groter dan de officiële cijfers laten zien, aangezien niet iedereen zich kan of wil laten testen op het coronavirus.

Uit de gegevens van de Johns Hopkins University blijkt verder dat de Verenigde Staten al meer dan 255.000 coronagerelateerde sterfgevallen hebben genoteerd. Brazilië (168.613) en India (132.726) hebben na de Verenigde Staten de meeste coronadoden ter wereld.

Gezondheidsexperts vrezen gevolgen van Thanksgiving

Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten vrezen dat Thanksgiving op 26 november ertoe zal leiden dat de verspreiding van het coronavirus in het land verder zal versnellen. Op deze nationale feestdag komen Amerikaanse families traditiegetrouw met meerdere generaties bijeen voor een diner.

Het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding CDC zegt dat het beter is als Amerikanen niet reizen voor Thanksgiving. "We zijn gealarmeerd over de exponentiële toename van het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen", zegt de CDC. Vrijdag bleek al dat niet iedereen zich aan dit dringende advies houdt. Het was op sommige vliegvelden erg druk.