Het RIVM meldt zaterdag 6.093 positieve coronatests. Dat is 19 procent meer dan het gemiddelde aantal positieve tests van deze week (5.104).

We vergelijken het aantal positieve tests met het gemiddelde van afgelopen week (maandag tot en met vrijdag) omdat de GGD's woensdag te maken hadden met een ICT-storing, waardoor gerapporteerde cijfers van meerdere dagen beïnvloed waren.

Het is de eerste keer deze week dat het dagelijkse aantal positieve testen boven de zesduizend stijgt. Donderdag en vrijdag ging het om respectievelijk ruim 5.700 en 5.900 positieve testen.

Het aantal sterfgevallen steeg zaterdag met 48. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Vrijdag werd een vrijwel even groot aantal gemeld: 51.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. Vrijdag daalde de totale coronacapaciteit met 69 patiënten, deze zaterdag zijn er 59 ziekenhuisbedden vrijgekomen. Er liggen nog 1.902 coronapatiënten in het ziekenhuis.

550 van hen liggen op intensivecareafdelingen. Dat aantal is licht gestegen ten opzichte van vrijdag, toen 547 ic-bedden door COVID-19-patiënten waren bezet. In het afgelopen etmaal hebben ziekenhuizen elf coronapatiënten verplaatst tussen regio's, waarvan 4 ic-patiënten.