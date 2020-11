Steeds meer gemeenten pleiten voor een verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Veel burgemeesters en lokale politici zeggen bang te zijn dat te veel mensen dit op 31 december gaan doen in plaats van vuurwerk afsteken, Zij vrezen dat daar alsnog veel gewonden bij vallen en de zorg wordt belast.

In 2019 raakten 78 mensen gewond door carbidschieten, 10 procent van alle slachtoffers tijdens de jaarwisseling. Het gaat dan bijvoorbeeld om botbreuken en brandwonden. De angst is dat dit aantal deze jaarwisseling zal stijgen als meer mensen het carbidschieten kiezen als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.

In alle regio's klinken zorgen over de enorme stijging van de verkoop van carbid de afgelopen week, sinds het kabinet besloot tot een nationaal vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Hiermee wil het kabinet de zorg ontzien, die normaal haar handen vol heeft aan de honderden slachtoffers die vallen bij het afsteken van vuurwerk.

Bij de plattelandstraditie wordt een brok carbid natgemaakt en in een melkbus gestopt. In de bus ontstaat vervolgens gas dat via een klein gaatje in de bus wordt aangestoken. Daarna volgt een luide explosie waarbij het deksel of een bal van de bus afschiet.

Volgens kenners kan de explosie die carbid veroorzaakt zo groot zijn dat in een stedelijke omgeving de ramen uit de sponningen springen. Ook de wegschietende afsluiters van bijvoorbeeld melkbussen veroorzaken gevaar, waarschuwen ze. De landelijke BOA Bond heeft al opgeroepen tot een landelijk verbod.

Veiligheidsberaad buigt zich maandag over aanzwellende kritiek

De boa's moeten op 31 december de politie helpen de coronaregels en het vuurwerkverbod te handhaven. Ook kenniscentrum VeiligheidNL liet met klem weten carbidschieten niet als een veilig alternatief voor vuurwerk te zien. "Door dit alternatief toe te staan gaan we hulpverleners niet ontlasten", aldus een woordvoerder.

De 25 veiligheidsregio's bespreken het probleem maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad; de verwachting is dat er dan een besluit wordt genomen.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, heeft carbid binnen zijn stadsgrenzen al verboden. Ook elders in Zuid-Holland zijn vier gemeenten die volgens het Leidsch Dagblad met spoed een carbidverbod gaan doorvoeren: Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen.

Veel burgemeesters roepen op tot landelijk verbod

Maar er zijn meer burgemeesters die in lokale media de afgelopen dagen hun zorgen hebben geuit. Burgemeester Koen Schuiling van Groningen wil dat er in de stad niet met carbid geschoten wordt en pleit voor een verbod, meldt RTV Noord.

Bij dit pleidooi sluit burgemeester Theo Weterings van Tilburg zich volgens het Brabants Dagblad aan. "Er is niet voor niets een vuurwerkverbod. We willen de ziekenhuizen niet extra willen belasten: dan lijkt carbidschieten geen goed alternatief", aldus Weterings. Ook de burgemeesters in Zuid-Oost-Brabant delen deze mening en werken aan een verbod, meldt het AD.

In Lelystad en Zeewolde worden volgens Omroep Flevoland elk jaar speciale locaties aangewezen waar schutters hun eindejaarshobby mogen uitoefenen. In de Gelderse gemeenten Aalten en Winterswijk wordt volgens Omroep Gelderland een meldplicht ingevoerd, om te voorkomen dat de traditie in te grote groepen wordt beoefend.

Brummen beraadt zich op een algemeen carbidschietverbod. Burgemeester Alex van Hedel noemt dit mogelijke besluit bij de regionale zender " in het belang voor de openbare orde en veiligheid, alsmede vanuit het oogpunt van volksgezondheid dringend gewenst". Ook in Midden-Delfland en Westland, in de provincie Zuid-Holland, pleiten lokale politici en politie volgens Omroep West om die reden voor een verbod.

Plattelandsprovincies zien geen noodzaak tot carbidverbod

Er zijn overigens ook regio's waar niet of nauwelijks vraagtekens bij het carbidschieten worden gezet. Dit zijn vooral de regio's waar deze gewoonte al lange tijd een traditie is. De Veiligheidsregio Fryslân stelt in de noordelijke provincie de carbidschieters geen strobreed in de weg te leggen. Volgens de Leeuwarder Courant ziet geen enkele Friese burgemeester de noodzaak van een verbod op carbidschieten in. Zij worden hierin gesteund door het CDA.

Dit geluid klinkt ook in Drenthe. Zo sprak burgemeester Eric van Oosterhout uit Emmen bij RTV Drenthe de hoop uit dat zijn inwoners op 31 december lekker kunnen gaan knallen. De Veiligheidsregio Drenthe pleit vooral voor één landelijke lijn, omdat handhaven anders vrijwel onmogelijk is.

Ook de Veiligheidsregio IJsselland is in dubio. Directeur Arjan Mengerink stelt bij RTV Oost dat het lastig is om balans te vinden. "We zijn een pandemie aan het bestrijden, dat is de ene kant. We willen niet dat dat de jongeren ziek worden. Maar aan de andere kant willen we de mensen de ruimte geven om wat te doen."