Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze tijdens de eerste coronagolf later medische zorg kregen. Bij zeker 51 kinderen is in het afgelopen voorjaar 'bijkomende schade' ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk het topje van de ijsberg.

Een uitspraak over het werkelijke aantal kinderen met zulke schade "is koffiedik kijken", aldus onderzoeker Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De organisatie vroeg kinderartsen om hun ervaringen door te geven. Ze kregen antwoorden uit het hele land.

In 27 gevallen ontstond de schade doordat de dokter later een diagnose stelde dan zonder het coronavirus zou zijn gebeurd. Zo waren artsen terughoudend met het maken van afspraken voor kinderen.

Sommige problemen waren te voorkomen door fysiek consult

"We moeten ook de hand in eigen boezem steken", zegt Illy met klem. "In een aantal gevallen is het gesprek telefonisch of via beeldbellen gegaan, wat achteraf onverstandig was. Als de gesprekken face to face waren geweest, zou een diagnose eerder zijn gesteld en zou een behandeling eerder zijn gestart."

In sommige gevallen waren het ook juist de ouders die te laat met het kind naar de dokter gingen, bijvoorbeeld omdat ze bang waren voor besmettingsgevaar in een ziekenhuis.

Het gaat vooral om kinderen tussen de nul en vier jaar oud

De meeste getroffen kinderen waren nul tot vier jaar oud. Sommige kinderen hadden bij de geboorte al een te laag gewicht, andere verloren juist na de geboorte te snel gewicht. De onderzoekers kregen ook meldingen van kinderen met zogeheten diabetische ketoacidose. Daarbij wordt de bloedsuikerspiegel zo hoog dat het bloed verzuurt. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Andere kinderen kregen geelzucht.

Voor zover Illy weet, zijn er geen kinderen overleden door de bijkomende schade. "Maar daardoor zijn wel enkele kinderen op de intensive care terechtgekomen, terwijl dat vermoedelijk niet zou zijn gebeurd als corona er niet was geweest. Kinderen zijn in gevaar gekomen. En vermoedelijk zullen sommige kinderen daar langdurig last van ondervinden."

Illy en Jansen kregen de meeste meldingen van bijkomende schade uit het zuiden en het westen van het land. Dat waren tijdens de eerste golf de grootste brandhaarden.