Premier Mark Rutte heeft in 2020 twee keer zo veel brieven van Nederlandse burgers ontvangen als in een 'gewoon' jaar. Normaliter sturen ieder jaar zo'n tweeduizend mensen een brief naar het Torentje; dit jaar zijn het er tot nu toe al vierduizend, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zaterdag aan dagblad Trouw.

Veel brieven zijn positief van toon; Rutte krijgt veel bedankbriefjes van mensen die blij zijn met de manier waarop hij de coronacrisis aanpakt.

De toon van veel brieven is "positief-kritisch", zoals die van een Zeeuwse restauranteigenaar die in april schreef over de "ondraaglijke onzekerheid" waar de horeca toen al in verkeerde.

De premier krijgt ook "hele boze brieven", zegt de RVD, maar deze zijn wel in de minderheid. De minister-president leest niet alle post zelf. Hij krijgt elke week een 'brievenboek' als 'dwarsdoorsnede' van alle ontvangen epistels.

'Sommige brieven moeten persoonlijk antwoord krijgen'

De meeste brieven die naar Rutte worden gestuurd, worden door zijn voorlichters beantwoord, maar er zijn uitzonderingen, bevestigt RVD-directeur Sierk Nawijn. "Soms zijn de brieven zo persoonlijk van aard, dat mensen ook een persoonlijk antwoord moeten krijgen", zegt hij in Trouw.

Het gaat om enkele honderden brieven per jaar die om zo'n 'persoonlijke aanpak' vragen.