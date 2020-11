Brazilië heeft vrijdag de grens van zes miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus gepasseerd, melden de lokale autoriteiten. Alleen in de Verenigde Staten en India zijn meer besmettingen geregistreerd.

Brazilië registreerde in 24 uur 38.397 nieuwe infecties en 552 sterfgevallen. Het officiële dodental steeg daarmee naar 168.613. Het is het op een na hoogste dodental door COVID-19 ter wereld.

Na drie maanden van dalende cijfers sinds de piek eind juli, nemen de infecties weer toe, blijkt uit gegevens van de overheid. Het land piekte op 29 juli met iets meer dan 69.000 besmettingen en ongeveer 1.600 sterfgevallen in een dag tijd.

Eind oktober leek het virus onder controle met een gemiddelde van 20.000 gevallen en 425 sterfgevallen per dag. Maar deze week, tot en met donderdag, steeg het gemiddelde van de dagelijkse sterfgevallen tot 480 en het aantal besmettingen tot 26.500.

In de afgelopen dagen registreerden de steden São Paulo en Rio de Janeiro een golf van ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19.

Veel plaatsen gingen in lockdown nadat het coronavirus voor het eerst verscheen in Brazilië in februari, maar het gewone leven in de grootste steden is de afgelopen weken grotendeels teruggekeerd. Bars, restaurants en winkels zijn weer vol met mensen die vaak geen mondmaskers dragen.