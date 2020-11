Het kabinet neemt het vaccinatieadvies van de Gezondheidsraad over. Dat betekent dat ouderen en mensen met een onderliggende ernstige aandoening het coronavaccin als eerste zullen krijgen. Ook zorgmedewerkers staan hoog op de prioriteitenlijst van het kabinet. Het gaat dan om zorgpersoneel dat direct contact heeft met coronapatiënten.

Het kabinet verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 3,5 miljoen Nederlanders zich kunnen laten vaccineren.

Dat is onvoldoende om de hele groep ouderen en kwetsbaren (totaal zo'n vijf miljoen mensen) in te enten. Het kabinet kiest er daarom voor om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen.

Als mensen binnen die groep de inenting niet kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat het vaccin bij hen niet werkt, krijgt zorgpersoneel dat direct met hen werkt de prik. Mantelzorgers horen daar ook bij.

Coronavaccin mogelijk elk jaar nodig

Daarna zijn zestigplussers met een ernstige aandoening aan de beurt, waarbij begonnen wordt bij de oudste mensen. Daarna volgen zestigplussers zonder medische indicatie, mensen onder de zestig jaar met een ernstige aandoening en zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten.

De Gezondheidsraad rekent onder meer hart- en longziekten en diabetes tot ernstige aandoeningen. Dat geldt ook voor nierpatiënten en mensen met een verminderd afweersysteem.

"Hoe eerder deze mensen beschermd zijn, hoe sneller we de meest beperkende maatregelen achter ons kunnen laten", aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het kabinet houdt er rekening mee dat het coronavaccin elk jaar gegeven moet worden, net als bij de griepprik.

Eerste vaccins mogelijk voor eind 2020 goedgekeurd

Afgelopen weken bleek dat de vaccins van Pfizer en Moderna zo'n 95 procent effectief zijn. Met Pfizer heeft de Europese Unie een contract afgesloten en met Moderna is de EU nog in gesprek.

Met vier andere vaccinontwikkelaars heeft de EU ook contracten afgesloten. De verwachting is dat die eind 2020 of begin 2021 worden toegelaten op de markt.

Als alles meezit keurt het Europees Medicijnagentschap (EMA) de vaccins van Pfizer en Moderna nog voor het einde van het jaar goed, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag.

Volgens haar zijn in eerste instantie kleine hoeveelheden van de inentingen beschikbaar en komen de grote aantallen "later pas".

Vaccin is gratis maar niet verplicht

Sommige vaccins moeten bij extreem lage temperaturen bewaard worden (tot 70 graden onder nul). De afgelopen maanden zijn er daarom al extra zogeheten supervriezers gekocht. Ook zijn 25 miljoen veiligheidsnaalden gekocht.

Het coronavaccin wordt door de Nederlandse overheid gratis verstrekt. Verplicht wordt het nemen van een inenting niet. Wel start het kabinet zo snel mogelijk een vaccinatiecampagne, onder andere op radio en televisie, waarin het belang van het krijgen van het coronavaccin wordt onderstreept.

Minister De Jonge zegt het gesprek aan te gaan met mensen die twijfelen over het coronavaccin. Wanneer heel Nederland het vaccin kan krijgen is nog niet duidelijk.