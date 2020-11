De gezondheidsorganisatie WHO adviseert landen om niet langer de virusremmer remdesivir te gebruiken bij coronapatiënten in ziekenhuizen. Het middel zou volgens de WHO "geen belangrijk effect" hebben op de gezondheid van coronapatiënten, ongeacht hun conditie. Remdesivir wordt ook in Nederland gebruikt.

Het advies van de WHO is vrijdag gepubliceerd in het British Medical Journal. Daarin wordt aanbevolen om "remdesivir niet toe te dienen naast de gebruikelijke zorg voor de behandeling van patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, ongeacht de ernst van de ziekte".

De ontstekingsremmer was het eerste geneesmiddel dat door het Europese medicijnagentschap (EMA) werd goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19.

In principe wordt het middel in Nederland alleen gebruikt bij coronapatiënten met ademhalingsproblemen die op een verpleegafdeling van een ziekenhuis liggen. COVID-19-patiënten op de intensive care krijgen het middel niet.

Het RIVM beheert de Nederlandse voorraad van het middel, die vorige maand nog opraakte. De Europese Commissie koopt de ontstekingsremmer centraal in, waarna het onder lidstaten wordt verdeeld.

De Europese Commissie heeft de afgelopen maanden honderdduizenden doses van het middel aangekocht bij de fabrikant Gilead. Het middel werd oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn tegen het ebolavirus