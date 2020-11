De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van Pfizer en van Moderna, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag.

"Als alles zonder problemen verloopt" kan het Europees Medicijnagentschap (EMA) de twee veelbelovende vaccins "al in de tweede helft van december" voorwaardelijk toelaten, zei Von der Leyen na overleg met de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten.

Aanvankelijk zullen er alleen hele kleine hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn, waarschuwt ze. "De grote aantallen komen pas later."

Vaccinontwikkelaars Pfizer en Moderna hebben de eerste veelbelovende gegevens over de werkzaamheid van hun coronavaccins wereldkundig gemaakt. Pfizer, dat samen met BioNTech een coronavaccin ontwikkelt, maakte vorige week bekend dat zijn vaccin voor meer dan 90 procent effectief lijkt te zijn. Het Amerikaanse Moderna meldde maandag dat ook het eigen vaccin zeer effectief (94 procent) is.

Pfizer en Moderna zitten in de laatste onderzoeksfase van de ontwikkeling. In dit gedeelte van het onderzoek moet duidelijk worden of de coronavaccins mensen echt beschermen tegen COVID-19. Aan het onderzoek van Pfizer doen ruim 43.500 mensen mee. Bij Moderna zijn er 30.000 deelnemers.

