Ruim zes weken voor de jaarwisseling zijn gemeenten nog voorzichtig met het plannen van evenementen rondom de feestnacht. Nu het afsteken van vuurwerk verboden is en grote samenkomsten vanwege het coronavirus niet zijn toegestaan, is het de vraag wat binnen deze kaders wel mogelijk is.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls riep donderdagochtend in het AD op alvast na te denken over kleinschalige evenementen voor jongeren. Deze zijn volgens Bruls nodig, omdat het anders "een hele forse uitdaging" wordt om met Oud en Nieuw de veiligheid te garanderen.

Hoewel gemeenten de intentie hebben om niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen evenementen te organiseren, is het nog afwachten welke coronamaatregelen tegen die tijd gelden.

Tijdens de persconferentie van eerder deze week waagden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zich nog niet aan concrete voorspellingen over de viering van de feestdagen. Begin december hoopt het kabinet daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Het RIVM blijft vooralsnog bij het standpunt om thuis maximaal drie personen uit te nodigen. Ook dit instituut doet nog geen voorspellingen over wat tijdens de feestdagen wel en niet mogelijk is. Het RIVM zegt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en eigen experts af te willen wachten.

79 De Jonge: Bij doorzetten daling wellicht in december versoepelingen

Grote steden werken achter de schermen aan alternatieven

Doordat concrete adviezen ontbreken, is het ook voor gemeenten lastig om evenementen te plannen. Hoewel in een aantal grote steden achter de schermen aan alternatieven wordt gewerkt, zijn deze in veel gevallen nog niet concreet.

Zo onderzoekt de gemeente Utrecht of bijeenkomsten tijdens de jaarwisseling online kunnen plaatsvinden. De gemeente Den Haag zegt nauwgezet bezig te zijn met de voorbereiding van activiteiten, maar zegt in december pas meer duidelijkheid te kunnen geven.

Rotterdam heeft al wel een alternatief voor de jaarlijkse vuurwerkshow. Er wordt gewerkt aan een online lichtspektakel. "Dat is niet fysiek op die avond op één plek goed te zien, maar wordt zo opgezet dat het thuis kan worden bekeken", legt een woordvoerder uit. Op die manier wil de stad ervoor zorgen "dat alle Rotterdammers dit heftige jaar binnen de geldende maatregelen toch op een gezamenlijke, feestelijke manier kunnen afsluiten".

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam wordt het jaar normaliter ingeluid met het Nationale Vuurwerk. (Foto: ANP)

'Organiseer evenementen niet voor jongeren, maar met jongeren'

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) noemt het voorstel van Bruls om voor jongeren activiteiten rondom de jaarwisseling te organiseren sympathiek. Ze benadrukt dat een heleboel jongeren zich wel aan de maatregelen houden en er verstandig mee omgaan. "En als je iets organiseert, doe dat dan met jongeren in plaats van voor jongeren."

Dean Arma, jeugdwerker in de Haagse Schilderswijk, noemt het "onverantwoord en onmogelijk" om oudejaarsfeestjes voor de jeugd te organiseren. "Zeker omdat dit een klap in het gezicht zal zijn voor organisatoren van festivals en andere events. Daarnaast is het lastig om 1,5 meter afstand te houden, als blijkt dat de opkomst groter is dan verwacht."

Kleinschalige activiteiten voor de jeugd zouden in de aanloop naar de jaarwisseling wel geïntensiveerd kunnen worden, zegt hij. Maar of op Oudejaarsdag zelf ook kleinschalige activiteiten georganiseerd kunnen en mogen worden, hangt volgens de jeugdwerker erg samen met hoe de sfeer en de tweede golf zich zullen ontwikkelen.

"Zelf zou ik kiezen voor het intensiveren van de activiteiten in de aanloop naar de jaarwisseling. En tijdens Oudejaarsdag zou ik de activiteiten koppelen aan een vaste eindtijd. Zo kan de jeugd tijdig naar huis en vanuit huis het nieuwe jaar inluiden."