Het RIVM meldt donderdag 5.725 positieve coronatests. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij de RIVM-dagcijfers, zijn de tests dit keer niet allemaal in het afgelopen etmaal geregistreerd. Door een ICT-storing bij de GGD's waren de gerapporteerde cijfers van woensdag namelijk incompleet. Ongeveer duizend positieve tests van woensdag zijn bij de cijfers van donderdag opgeteld.

Na correctie ligt het aantal gemelde positieve tests op donderdag waarschijnlijk rond de 4.700, een flinke daling ten opzichte van woensdag, toen na correctie ongeveer 5.600 positieve tests werden gemeld.

Dinsdag meldde het RIVM bij de weekupdate dat het aantal positieve tests met 14 procent was afgenomen ten opzichte van de week ervoor. Daarmee was het de derde wekelijkse daling op rij.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 75. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Informatie wordt soms met wat vertraging aan het RIVM doorgegeven. Woensdag werden 83 sterfgevallen geregistreerd.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis blijft afnemen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2.030 coronapatiënten, 57 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met 53 af. Op de intensive cares (ic's) kwamen vier bedden van COVID-19-patiënten vrij. Ic's behandelen opgeteld nog 555 mensen die ernstig ziek zijn door het virus.

Het afgelopen etmaal zijn twintig patiënten overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Dat gebeurt nog altijd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden over het land. Eén van de overgeplaatste patiënten ligt op de ic.