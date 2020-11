Het advies van de Gezondheidsraad over de vaccinatiestrategie sluit aan bij de doelen die het kabinet heeft gesteld bij de bestrijding van de coronacrisis, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag nadat hij het advies in ontvangst had genomen.

"Het advies sluit aan bij de doelen van onze aanpak", aldus De Jonge, die het advies "van heel groot belang voor de komende periode" noemde. "We willen de meest kwetsbare mensen zo goed mogelijk beschermen en voorkomen dat de zorg overbelast raakt."

In het advies staat dat zestigplussers en mensen met een kwetsbare gezondheid als eersten gevaccineerd zouden moeten worden.

"De keuzes die de raad maakt, sluiten ook aan op de internationale keuzes die worden gemaakt", zei De Jonge. Volgens hem gaat het kabinet op korte termijn over het advies praten en maakt het dan een keuze over welke groepen definitief de eerste prikken krijgen.

Nog onduidelijk wanneer vaccins precies komen

De Gezondheidsraad verwacht dat de groep ouderen en mensen met een ernstige aandoening (zo'n vijf miljoen mensen) te groot is om in één keer volledig te worden gevaccineerd. Daarom zouden zestigplussers met een ernstige aandoening eerst een inenting moeten krijgen. Binnen die groep moet dan begonnen worden met de oudste mensen.

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid staan hoog op de prioriteitenlijst van de Gezondheidsraad. Met name voor personeel dat mensen behandelt die zelf het vaccin niet kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat de prik bij hen niet werkt, is een snelle inenting belangrijk.

Het is nog onduidelijk wanneer Nederland de beschikking krijgt over de eerste vaccins. Vaccinontwikkelaars Pfizer en Moderna kwamen de afgelopen weken met positieve berichten naar buiten, maar de onderzoeken zijn nog niet afgerond. Ook is nog geen toestemming verleend om de inentingen op de markt te brengen.

