Zestigplussers en mensen met onderliggende ernstige aandoeningen, zoals diabetes of hart- en luchtwegklachten, moeten als eersten worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat adviseert de Gezondheidsraad minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag. Op die manier wordt in de huidige situatie de meeste gezondheidswinst behaald volgens de raad.

Met het huidige aantal besmettingen en het aantal vaccins dat er in eerste instantie is, is het doel van de Gezondheidsraad om sterfte en ernstige ziekte te voorkomen. Als voldoende mensen gevaccineerd zijn, kunnen coronamaatregelen afgeschaald worden of zelfs helemaal geschrapt worden.

Omdat de groep met ouderen en personen uit risicogroepen (in totaal vijf miljoen mensen) vermoedelijk te groot is om in eerste instantie volledig te worden ingeënt, is het advies van de raad om eerst zestigplussers met een ernstige aandoening te vaccineren en binnen die groep dan ook nog eens te beginnen met de oudste mensen.

Naast ouderen en zieken staan ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten hoog op de prioriteitenlijst van de Gezondheidsraad. Het gaat om anderhalf miljoen mensen die werkzaam zijn in de zorg; ook zij zullen naar verwachting niet direct allemaal gevaccineerd kunnen worden.

Het kabinet komt over enkele weken met een besluit, maar de verwachting is dat het advies wordt overgenomen.

Eerste vaccins zijn er mogelijk binnen enkele maanden

De afgelopen weken meldden vaccinontwikkelaars Pfizer en Moderna dat de effectiviteit van hun vaccins zo'n 95 procent is. De onderzoeken zijn echter nog niet volledig afgerond en verdere wetenschappelijke bewijzen ontbreken dus nog.

Ook hebben beide bedrijven nog geen toestemming gekregen om de vaccins op de markt te brengen, al is er wel een grote kans dat dit binnen enkele maanden gebeurt. De Europese Unie (EU) heeft al een contract gesloten met Pfizer en met Moderna lopen nog gesprekken. Ook met andere producenten heeft de EU afspraken gemaakt. Hoeveel vaccins Nederland in eerste instantie krijgt, is nog niet duidelijk.

Advies verandert mogelijk nog

Het advies van de Gezondheidsraad gaat uit van het huidige aantal besmettingen en de gegevens die nu over de inentingen beschikbaar zijn en kan dus nog worden aangepast als de situatie verandert.

Als het aantal besmettingen veel kleiner is als de eerste prikken beschikbaar zijn, kan worden overwogen om "vooral in te zetten op het tegengaan van verspreiding van het virus", staat in het advies. "Dan komen mogelijk andere groepen in aanmerking voor vaccinatie."

In dat geval is het wel een voorwaarde dat de vaccins niet alleen beschermen tegen ziekte, maar ook tegen overdracht van het virus.

Daarnaast zou het ook zo kunnen zijn dat een bepaalde prik beter werkt bij ouderen. In dat geval kan het advies volgens de Gezondheidsraad ook veranderen.

