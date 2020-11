De coronacrisis heeft indirect grote gevolgen voor kinderen wereldwijd. Vooral in arme landen hebben miljoenen kinderen geen toegang meer tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en water. Dat meldt UNICEF donderdag in een nieuw rapport.

Wereldwijd is 1 op de 9 geregistreerde corona-infecties een kind tot 20 jaar oud, stelt UNICEF. In Nederland is dat aantal ongeveer gelijk. De meeste van die kindbesmettingen in ons land zijn in de late tienerjaren, 15 tot 19 jaar (afgelopen week 8,2 procent).

Hoewel jongeren vaker milde klachten krijgen als ze besmet raken, worden ze vooral geraakt door alle indirecte gevolgen. Dat zegt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo. De VN-organisatie onderzocht voor het rapport de impact die de coronacrisis heeft op de levens van kinderen in 135 landen.

Ruim 150 miljoen kinderen hebben door de coronacrisis geen toegang meer tot voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien kregen kinderen en moeders in 65 van de 135 onderzochte landen minder zorg.

Schoolmaaltijden missen

Kinderen in armere gebieden zijn voor hun voeding afhankelijk van schoolmaaltijden. Doordat in veel landen de scholen nog gesloten zijn, misten ruim 265 miljoen kinderen in oktober hun maaltijd. Vooral in Afrika en Zuid-Azië is dit een groot problem, meldt UNICEF.

De kinderrechtenorganisatie bracht een paar maanden geleden ook al een rapport naar buiten over het risico op ondervoeding bij kinderen. Inmiddels stelt UNICEF dat vijf tot zeven miljoen kinderen ondervoed zijn geraakt door de socio-economische crisis die is ontstaan door het coronavirus.

Het rapport werd uitgebracht in het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind.