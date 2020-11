Bij 5,1 procent van de Nederlandse bevolking waren begin oktober corona-antistoffen aanwezig. Ook waren bij 94 procent van de deelnemers aan de Pienter Corona Studie zes maanden na de infectie nog antistoffen waarneembaar, blijkt uit de tussentijdse rapportage van het RIVM.

Deze informatie werd dinsdag gedeeld door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in de Stand van Zakenbrief (pdf). Het RIVM laat woensdag in een reactie weten dat het hier om een tussenrapportage gaat en dat de volledige resultaten eind deze maand worden gepubliceerd.

"De aangemaakte antistoffen vertoonden tevens een stijging in het vermogen tot binding aan het virus. Dit zijn gunstige resultaten", aldus De Jonge.

Het RIVM verzamelt voor de Pienter Corona Studie informatie over de aanwezigheid van corona-antistoffen in het bloed van mensen. Hierdoor weet het instituut hoeveel Nederlanders in aanraking zijn gekomen met het virus.

Het is inmiddels de derde keer dat het RIVM de Pienter Corona Studie uitvoerde. De eerste ronde was in april met 3.200 deelnemers. Toen werd de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus bij 2,8 procent vastgesteld. In juni (7.300 deelnemers) steeg dit percentage naar 4,5 procent. Het is niet bekend hoeveel bloedmonsters voor de recentste studie zijn onderzocht.

Mensen die het coronavirus oplopen, maken in de meeste gevallen antistoffen aan. Volgens het RIVM is iemand daarna enige tijd beschermd. Het is niet duidelijk hoelang die bescherming duurt. Antistoffen worden ook aangemaakt bij inenting met een toekomstig coronavaccin.

