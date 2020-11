Pfizer wil dat het coronavaccin dat de farmaceut ontwikkelt via een noodtraject wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten. Uit de laatste gedeelde onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin een effectiviteit van 95 procent heeft en in 94 procent van alle gevallen succesvol is bij 65-plussers.

Ook onder alle andere leeftijdsgroepen zou een hoge mate van effectiviteit zijn behaald, benadrukt de farmaceut. Pfizer testte het middel op 41.000 mensen over de hele wereld en wil alle onderzoeksdata delen met wetenschappelijke tijdschriften.

Volgens Pfizer heeft het bedrijf de verplichte twee maanden aan onderzoeksdata vergaard. Er zouden geen hevige bijwerkingen zijn geconstateerd. De farmaceut meldt dat 2 procent van alle gevaccineerden na de eerste prik te maken kreeg met vermoeidheid. Dat percentage liep na de tweede dosis op naar 4.

Een week eerder publiceerde Pfizer de eerste onderzoeksdata van het middel dat de farmaceut ontwikkelt met BioNTech SE. Toen werd de effectiviteit van het virus op 90 procent geschat, een stuk positiever dan experts hadden ingeschat.

EU heeft contract met Pfizer, Nederland rekent op 7,8 miljoen vaccins

De aanvraag voor een noodtraject bij Amerikaanse gezondheidsautoriteiten is enigszins opmerkelijk. Pfizer-CEO Kathrin Jansen zei bij de publicatie van de eerste onderzoeksresultaten dat er nog meer gegevens nodig zijn om het vaccin op de markt te brengen. De EU heeft een contract afgesloten bij Pfizer waarmee Nederland recht heeft op zo'n 7,8 miljoen coronavaccins.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA keurde woensdag voor het eerst een coronazelftest voor thuisgebruik goed. Ook dat type toestemming wordt normaliter alleen in noodgevallen gegeven. Met de test van Lucira Health kunnen Amerikanen binnen een half uur vaststellen of zij in aanraking zijn geweest met het coronavirus.

Pfizer verwacht dit jaar zeker 50 miljoen vaccins te kunnen produceren. Aangezien één persoon twee dosissen nodig heeft om beschermd te zijn tegen het coronavirus, zou het bedrijf 25 miljoen mensen kunnen vaccineren. De farmaceut denkt volgend jaar 1,3 miljard dosissen te kunnen creëren.

