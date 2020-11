Het RIVM meldt woensdag 4.628 positieve coronatests, maar dat aantal is niet compleet vanwege een ICT-storing bij de GGD's. Circa duizend positieve tests zijn daardoor niet doorgegeven, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, die de gevallen registreert en aanlevert aan het RIVM.

Het incomplete aantal van 4.628 positieve tests is al hoger dan het aantal van dinsdag (4.320). Het verwachte totale aantal ligt dus nog hoger: waarschijnlijk rond de 5.600.

De GGD meldt dat er dinsdag enige tijd sprake was van een storing, waardoor een achterstand is ontstaan bij het versturen van positieve tests richting het RIVM. Het probleem is in de loop van dinsdagmiddag verholpen. Volgens de GGD zijn er geen data verloren gegaan, maar kwamen ook na de storing niet alle cijfers op tijd binnen voor de RIVM-update van woensdag.

Eind oktober ging het ook een aantal keer mis vanwege een computerstoring bij de GGD. Ook toen werden cijfers met achterstand doorgegeven.

Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal wekelijkse geregistreerde positieve tests met 14 procent was afgenomen ten opzichte van de week ervoor. Daarmee was het de derde wekelijkse daling op rij.

Tot woensdag nam het aantal dagelijkse positieve tests sinds het weekend steeds licht af.

373 Analyse: 'Opvallend dat routekaart van kabinet al niet meer werkt'

Minder dan 2.100 coronapatiënten in het ziekenhuis

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2.087 coronapatiënten, 59 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met 42 af. Op de intensive cares (ic's) kwamen zeventien bedden van COVID-19-patiënten vrij. Ic's behandelen opgeteld nog 559 mensen die ernstig ziek zijn door het virus.

Het afgelopen etmaal zijn negentien patiënten overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Dat gebeurt nog altijd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden over het land. Vier van de overgeplaatste patiënten liggen op de ic.