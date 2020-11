Nederland krijgt aan het einde van dit jaar de beschikking over een robot die coronatests analyseert en daarmee dus de uitslag van de test geeft. Dat heeft André van der Zande, de voorzitter van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit, woensdag gezegd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

De robot kan in de loop van januari twintigduizend PCR-tests per dag analyseren. Dat zijn de reguliere tests waarmee nu nog grotendeels in de teststraten wordt gewerkt.

De eerste robot komt in Veldhoven te staan. Nederland heeft nog vier robots besteld; die komen volgend jaar binnen. Deze apparaten kunnen dus de uitslag van in totaal 100.000 tests per dag geven.

Volgens Van der Zande werkt ook Denemarken "in deze orde van grootte" met de testrobots.

Op de vraag van SP-Kamerlid Maarten Hijink waarom Nederland eind dit jaar pas de eerste robot krijgt en waarom Denemarken er al langer over beschikt, kon Van der Zande geen duidelijk antwoord geven. "Dingen hadden misschien eerder gekund, maar daar blijf ik even buiten. Ik ben blij dat we ze krijgen en denk dat het een enorme aanvulling is op de testcapaciteit."

Minister wil in maart tien miljoen tests per maand

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer al dat het de bedoeling is dat in maart de testcapaciteit is opgeschroefd naar tien miljoen tests per maand.

Dat zou dan niet alleen om PCR-tests gaan, maar ook om sneltests, die de uitslag sneller kunnen geven.

Er moet volgens de minister wel nog veel aan de testcapaciteit gebeuren om aan die aantallen te komen. Om op méér plekken méér mensen te kunnen testen vanaf 1 maart, zullen er aanvullende testafnameaanbieders en -locaties bij moeten komen", schrijft hij.

