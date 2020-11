Bij Corona Testservice, een commerciële dienst die coronatesten aanbiedt, bestond het risico dat mensen die coronatests afnamen en de mensen die getest werden elkaar besmetten. Dat maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd woensdag bekend. Het bedrijf heeft zich niet gehouden aan de hygiënerichtlijnen.

Volgens de inspectie gebruikte het bedrijf de testen ook niet volgens de handleiding. Daarnaast was er geen arts medisch inhoudelijk betrokken bij het afnemen van de testen en het duiden van de testuitslag.

"Positief geteste personen werden laat, onjuist of in het geheel niet doorgegeven aan de GGD. De arts die door Corona Testservice was ingehuurd zag alleen toe op de procedures en training van de medewerkers", aldus de inspectie.

Corona Testservice heeft drie locaties, in Badhoevedorp, Utrecht en Almere. Het bedrijf moet binnen twee weken voldoen aan de geldende richtlijnen. Als de verbetermaatregelen dan niet zijn doorgevoerd, kan het bedrijf worden beboet.