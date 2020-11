Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om Kerstmis en Oud en Nieuw in huiselijke kring te vieren. Mocht het kabinet besluiten om de coronamaatregelen tijdens de feestdagen tijdelijk af te schalen, dan adviseert het OMT om samen te komen met een maximaal aantal mensen, bijvoorbeeld zes.

Daarbij spreekt het OMT de voorkeur uit om met personen aan tafel te gaan die in dezelfde regio wonen. "De verwachting is dat mensen elkaar gaan opzoeken tijdens de feestdagen", schrijven de deskundigen woensdag. Het besluit om versoepelingen door te voeren tijdens Kerst en Oud en Nieuw is volgens het OMT een politieke keuze.

Mocht het kabinet hiervoor kiezen, dan moet het risico nadrukkelijk benoemd worden, zeggen de adviseurs. Want: "Hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en de opleving van de epidemie."

In dat licht zou het kabinet eraan kunnen denken om het bezoek aan ouderen en kwetsbaren en het contact met anderen tien dagen voorafgaand aan de feestdagen zo veel mogelijk te beperken, aldus het OMT.

Het kabinet hoopt begin december meer duidelijkheid te geven over hoe de feestdagen gevierd kunnen worden. "Ik begrijp dat er een grote behoefte is om Kerst te vieren, om in de donkere dagen oog en tijd te hebben voor elkaar. Maar we moeten voorkomen dat we onszelf een derde coronagolf cadeau doen", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond op een persconferentie met premier Mark Rutte.