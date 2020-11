Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hielden dinsdagavond een persconferentie waarin enkele versoepelingen zijn aangekondigd, en de datum waarop in Nederland het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht wordt. In dit artikel geven we antwoord op de meestgestelde vragen die op ons reactieplatform NUjij binnenkwamen.

Mogen er nu wel of niet groepslessen gegeven worden op de sportscholen?

Ja, groepslessen gaan weer van start. De lessen werden tijdelijk opgeschort, maar premier Rutte en minister De Jonge zien geen reden om de "harde vervaldatum" naar achteren te schuiven.

Moeten in kerken en theaters ook verplicht mondkapjes gedragen worden, en wordt hierop gehandhaafd?

In theaters, winkels, musea en horecagelegenheden moet vanaf december een mondkapje gedragen worden, doordat dan de wet tijdelijke maatregelen COVID-19 van kracht gaat. Over een mogelijke mondkapjesplicht in kerken is nog niets bekend, maar het kabinet stelt nog met aanvullende informatie te komen.

Eigenaren van etablissementen kunnen vanaf december zelf handhaven, maar agenten en boa's kunnen door de wettelijke verplichting ook streng controleren.

Waarom versoepelt Nederland maatregelen terwijl buurlanden op slot gaan?

Het beleid van landen kan eigenlijk niet met elkaar vergeleken worden doordat ieder land erg verschillend is. Daarnaast heeft ieder land gekozen voor een andere aanpak tegen het coronavirus. Zo neemt Duitsland diverse maatregelen sneller dan Nederland, doordat de oosterburen zich op andere kenmerken focussen van de pandemie.

Mogen er vanaf donderdag meer dan dertig personen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Ja. Bij uitvaarten mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn. In overige binnenruimtes waarin aanwezigen kunnen zitten geldt een maximum van dertig personen.

Waarom houdt de overheid zich niet strikt aan de zelf ontwikkelde routekaart?

Volgens premier Rutte is de routekaart niet ontworpen om "een exact moment te bepalen voor ieder maatregelenpakket". Als de routekaart strak gevolgd zou worden, dan zou tot medio januari niets mogelijk zijn, stelt Rutte. "Dat is niet nodig."

Hoe zit het met de juridische obstakels van de mondkapjesplicht, en hoe verhoudt de maatregel zich tot de Wet gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding?

Het "juridisch getouwtrek", zoals premier Rutte het proces eerder bestempelde, moest het kabinet oplossen vóór de mondkapjesplicht van kracht zou gaan. Welke stappen precies gezet zijn, is niet duidelijk geworden.

Over hoe zichtbaar mondkapjes moeten zijn en alle locaties waar de mondmaskers gedragen moeten worden, volgt nog informatie.

Er geldt een negatief reisadvies: waarom mogen Belgen en Duitsers nog wél naar Nederland komen dan?

Het kabinet heeft een uitzonderingspositie ingeruimd voor grensverkeer. Studenten en personen die voor hun werk de grens over moeten, zouden dat zonder aanvullende moeilijkheden moeten kunnen, luidt de argumentatie. Het plannen van niet-noodzakelijke reizen over de grens, zoals het winkelen, wordt zowel door Nederland als Duitsland en België afgeraden.

Met hoeveel mag je met personen in de auto? Is dat veranderd?

Premier Rutte en coronaminister De Jonge hebben dinsdagavond gezegd dat buitenhuis weer groepjes gevormd mogen worden van maximaal vier personen die uit verschillende huishoudens bestaan , terwijl thuis drie gasten uitgenodigd mogen worden. Over hoeveel personen in één auto mogen plaatsnemen, is niets gezegd.

Wat is een publieke binnenruimte, en geldt de regel ook als iemand zich niet voortbeweegt binnen die ruimte?

Het kabinet heeft onder meer winkels, scholen, supermarkten, musea, restaurants en theaters geschaald onder publieke binnenruimtes, oftewel locaties waar personen vrij naar binnen kunnen lopen. Binnenkort wil het kabinet meer informatie vrijgeven over de mondkapjesplicht.

Momenteel geldt het dringende advies om het mondkapje continu te dragen. Die regel wordt vermoedelijk niet veranderd bij de introductie van de landelijke verplichting.

Ik heb astma en kan niet altijd een mondkapje verdragen, wat moet ik doen?

De overheid stelt dat het dragen van een mondkapje niet altijd goed mogelijk is, bijvoorbeeld om medische redenen. Er wordt daarom een uitzondering gemaakt voor personen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking niet in staat zijn om een mondkapje te dragen.

In hoeverre kan de daling van de coronacijfers verklaard worden door de inzet van commerciële testlabs?

Dat is kort gezegd niet duidelijk. Aanbieders van commerciële coronatests zijn verplicht om positieve coronatests te melden bij de GGD's, maar uit eerder onderzoek van EenVandaag bleek dat dit nog niet centraal geregeld is en het traject moeizaam verloopt.