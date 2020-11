Een absolute voorwaarde van het inzetten van een coronavaccin is dat deze veilig is, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag tijdens de persconferentie. "Mensen maken zich zorgen of het te snel gaat. Aan testen en toetsing doen we geen enkele concessie. Als het niet veilig of effectief is, gaan we er niet toe over."

"De kranten stonden bol van bemoedigende berichten over vaccins, die komen steeds dichterbij", zegt de Jonge. Er zijn afspraken gemaakt met zes ontwikkelaars, maar het vaccin kan pas worden ingezet als blijkt dat deze niet alleen effectief, maar ook veilig is.

De vaccins worden getoetst door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en dat neemt tijd in beslag, zegt De Jonge.

Als de vaccins de testfasen hebben doorlopen en veilig en effectief zijn bevonden, dan verwacht het kabinet dat de eerste inentingen in de eerste maanden van 2021 kunnen plaatsvinden.

85 De Jonge: Eerste inentingen mogelijk in eerste maanden 2021

Voorbereiding 'grote logisitieke operatie' al gaande

Dat inenten gaat een "grote logistieke operatie" worden, zegt De Jonge. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen om dit in goede banen te leiden. Er wordt onder meer gewacht op een advies van de Gezondheidsraad, die onder meer gaat over welke bevolkingsgroepen voorrang krijgen bij het vaccineren.

Het uitrollen van het vaccin is volgens De Jonge "de beste route naar het oude normaal". Op lange termijn bestaat de strijd tegen het coronavirus uit het vaccin, in combinatie met het afnemen van meer en betere tests en betere medicijnen. "Zolang dat allemaal nog niet voldoende werkt, blijven de maatregelen zoals de 1,5 meter in stand."

Vaccinatie niet verplicht, maar belang van vaccineren wordt wel benadrukt

Het coronavaccin wordt niet verplicht, benadrukte De Jonge dinsdag wederom. "Maar u zult ons alle dagen van de week horen over hoe belangrijk het is, omdat het de effectiefste methode is om het virus te verslaan. Daarom is het verstandig om te kiezen voor het vaccin, dat zullen we gaan overbrengen."

Om groepsimmuniteit op te bouwen, is het nodig dat minstens 70 procent van de bevolking zich laat vaccineren. De minister liet wel weten niet te willen denken in privileges voor mensen die zich laten vaccineren.

"Maar als je een deel van de samenleving hebt gevaccineerd, kun je je afvragen of die 1,5 meter nog nodig is. Er gaat een fase ontstaan dat er voor een deel van de samenleving andere regels gelden dan voor een ander deel."