Er is momenteel geen aanleiding voor extra coronamaatregelen. De epidemiologische situatie van Nederland is verbeterd, maar inwoners moeten nog even volhouden, vertelden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persconferentie. Begin december wordt meer duidelijkheid verwacht over hoe de feestdagen gevierd kunnen worden.

De besmettingscijfers liggen momenteel nog te hoog, maar er is een dalende trend zichtbaar en dat is positief, aldus Rutte. "De maatregelen werken, of ons gedrag", vervolgt hij. "Dat is een groot compliment aan ons allen."

De premier hoopt dat de daling van de coronacijfers Nederlanders motiveert om het gedrag te blijven verbeteren. Volgens Rutte kan het "op bepaalde vlakken" nog beter, zoals uitstapjes naar de supermarkt en het zoveel mogelijk thuiswerken.

'Vier Sinterklaas op een sobere manier'

Tevens hoopt Rutte dat Nederlanders een feestdag als Sinterklaas dit jaar "soberder" vieren. Daarbij noemt de premier het (digitaal) vieren van Sinterklaas over meerdere dagen als reële optie. Het afreizen naar het buitenland wordt zeker tot medio januari afgeraden.

Begin december hoopt het kabinet meer duidelijkheid te geven over hoe feestdagen, zoals Kerstmis, gevierd kunnen worden. "Ik begrijp dat er een grote behoefte is om Kerst te vieren, om in de donkere dagen oog en tijd te hebben voor elkaar. Maar we moeten voorkomen dat we onszelf een derde coronagolf cadeau doen", aldus De Jonge.

Volgens de minister blijven de stevige maatregelen van kracht tot het verantwoord is om "meer ruimte te geven". De Jonge benadrukte dat het moeilijk is om het exacte moment te bepalen wanneer dat gebeurt.

Half december hoopt de minister op een eerste "voorzichtige tussenstap" in de versoepeling van de maatregelen, "waarbij er iets meer ruimte gaat zijn voor de dingen die we willen doen."

Woensdag terug naar gedeeltelijke lockdown

Rutte maakte vrijdag al bekend dat bioscopen, theaters, musea en andere publieke locaties zoals bibliotheken, zwembaden, pretparken en dierentuinen donderdag de deuren weer mogen openen. De locaties waren tijdelijk gesloten en die maatregel hoeft volgens het kabinet niet verlengd te worden.

De premier herhaalde die boodschap dinsdagavond. Door de versoepelingen keert Nederland volgens hem terug in de "gedeeltelijke lockdown". Behalve de heropening van publieke locaties, mogen Nederlanders zich vanaf woensdag buiten weer voortbewegen in groepjes van vier in plaats van twee, terwijl men thuis ook weer drie gasten mag ontvangen.

Rutte benadrukte dat de horeca voorlopig gesloten blijft en grote evenementen ook nog niet terugkeren. Daarnaast blijft publiek niet toegestaan bij sport. Ook gaat per december de landelijke mondkapjesplicht van kracht, waardoor mensen in publieke binnenruimtes voortaan verplicht een mondmasker moeten dragen.

Aantal positieve tests daalde voor derde week op rij

Het aantal positieve tests nam afgelopen week voor de derde week op rij af. Dinsdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat het ging om een daling van 14 procent, terwijl dat de week ervoor nog 32 procent was.

Het reproductiegetal (R) maakte een lichte daling door, naar 0,89. Dat houdt in dat 100 mensen met het coronavirus 89 andere besmetten. Als de R lange tijd onder de 1 ligt, betekent dat doorgaans dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd.

Volgens het RIVM moeten versoepelingen van coronamaatregelen pas in januari worden ingezet. "Pas dan zijn de besmettingscijfers voldoende gedaald", vertelde epidemioloog Susan van den Hof in gesprek met NU.nl.