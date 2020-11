In de nacht van woensdag op donderdag (0.00 uur) gaat Nederland weer terug naar de 'gedeeltelijke lockdown', liet het kabinet dinsdagavond weten tijdens de persconferentie. Een overzicht van de maatregelen die vanaf dat moment gelden.

Advies: blijf zoveel mogelijk thuis

Het algemene advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Ga dus in je eentje naar de supermarkt en niet winkelen voor de lol. Vraag jezelf steeds af: moet ik echt naar buiten?", aldus premier Mark Rutte.

Musea, theaters en bioscopen kunnen weer open

Onder meer theaters, zwembaden, pretparken, bibliotheken, seksclubs, casino's, bioscopen en andere 'publieke ruimtes' kunnen na een sluiting van twee weken weer open. Om deze locaties te bezoeken moet er wel eerst een reservering geplaatst worden.

Thuis maximaal met drie gasten per dag

Per dag mogen mensen weer drie mensen thuis ontvangen. Dat aantal lag de afgelopen twee weken op twee. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met twaalf jaar of mensen uit hetzelfde huishouden.

Buiten maximaal met vier mensen

Waar je de afgelopen twee weken met twee mensen op straat mocht zijn, is dat limiet weer verhoogd naar vier. Ook hier geldt een uitzondering voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

Vanaf 1 december geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Hierover wordt binnenkort meer bekendgemaakt door het kabinet.

Maximaal dertig mensen in binnenruimtes

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van dertig.

Groepslessen mag weer

Vanaf woensdagavond mag er weer met maximaal vier mensen tegelijkertijd buiten gesport worden in groepsverband. Ook zijn groepslessen weer toegestaan na een verbod van twee weken.

Publiek niet toegestaan bij sport

Op de sporttribunes blijft publiek niet toegestaan, ook mogen er nog geen ouders langs de lijn zijn.

Horeca blijft dicht, evenementen verboden

Om het aantal keren dat mensen met elkaar in contact komen te beperken, blijft er een algehele sluiting van de horeca en blijven evenementen verboden. Afhalen van eten en drinken blijft mogelijk.

Pretparken mogen weer open, maar voor een bezoek moet er wel gereserveerd worden (Beeld: ANP).

Weer maximaal honderd mensen aanwezig bij uitvaarten

Bij uitvaarten mogen vanaf woensdagavond weer maximaal honderd mensen aanwezig zijn. De afgelopen twee weken lag dit limiet op dertig.

Reis zeker tot half januari niet naar het buitenland

Het kabinet geeft het dringende advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Het Caribisch deel van Nederland geldt niet als buitenland en daarvoor geldt het negatieve reisadvies dus niet, behalve als een eiland de code oranje of rood heeft gekregen.

Alcoholverbod tussen 20.00 uur en 7.00 uur

Tussen 20.00 uur en 7.00 uur blijft het verboden om alcohol te verkopen of te bezorgen. Ook is het niet toegestaan om in die tijden alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.