Het aantal opgenomen coronapatiënten is met 16 naar 2.146 gestegen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) dinsdag. Dat is de tweede stijging op rij, maar er liggen wel 149 coronapatiënten minder in het ziekenhuis dan een week eerder. "Dat is een gunstige ontwikkeling die aansluit op de eerdere daling van het aantal nieuwe besmettingen", aldus Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het wekelijkse aantal nieuwe positieve tests is drie weken achtereen afgenomen, meldde het RIVM dinsdag bij de wekelijkse update. Wel neemt het aantal nieuwe gevallen minder hard af dan voorheen. Deze week ging het om een daling van 14 procent, terwijl in de week ervoor nog een daling van 32 procent werd geconstateerd.

In het afgelopen etmaal zijn 4.320 nieuwe positieve tests gemeld, blijkt dinsdag uit cijfers van het RIVM. Het is de vierde dag op rij waarop het aantal nieuwe positieve tests is gedaald.

Maandag rapporteerde het instituut nog 4.867 besmettingen. Dat is een gecorrigeerd getal; in eerste instantie stond de teller op 4.873. Zondag meldde het RIVM dat nog eens 5.449 personen een positief testresultaat hadden gekregen, zaterdag ging het om 5.935 mensen.

198 Kuipers: 'Grootste spanning is eraf, maar daling gaat langzaam'

Ic-bezetting stijgt licht, maar neemt af op weekbasis

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen steeg in de afgelopen dagen licht. Maar doordat de cijfers op weekbasis afnemen, past die stijging in de ontwikkeling zoals eerder voorspeld, aldus Kuipers.

Het aantal coronapatiënten op de ic's steeg in het afgelopen etmaal van 573 naar 576. Dat zijn er nog altijd minder dan een week geleden, toen 598 COVID-19-patiënten op de ic's lagen. De totale ic-bezetting (1.049) nam dinsdag met 13 toe, maar is nog altijd lager dan vrijdag (1.094)

Op de verpleegafdelingen liggen 1.570 coronapatiënten, 13 meer dan gisteren. Dit aantal stijgt al drie dagen op rij, maar ook daar was het cijfer vorige week hoger (1.697).

Het aantal nieuwe opnames bedraagt 256 op de verpleegafdelingen en 38 op de ic's. In de afgelopen 24 uur zijn negentien patiënten, onder wie vier ic-patiënten, verplaatst tussen de regio's.