Het duurt nog tot begin of half januari voor de besmettingcijfers in Nederland voldoende zijn gedaald om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat zegt Susan van den Hof, epidemioloog van het RIVM, in gesprek met NU.nl.

Als de coronamaatregelen voor die tijd losgelaten zouden worden "kom je mogelijk heel snel in een derde golf terecht", aldus Van den Hof. "Dan moet je weer extra maatregelen nemen en je wil voorkomen dat het een jojo-effect wordt."

Het aantal positieve tests nam afgelopen week voor de derde week op rij af. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat het ging om een daling van 14 procent, terwijl dat de week ervoor nog 32 procent was.

Volgens Van den Hof verloopt de daling nog steeds volgens de voorspellingen van het instituut. In de eerste golf daalde het aantal besmettingen na het nemen van maatregelen sneller, maar volgens de epidemioloog is het logisch dat dat nu minder snel gaat.

"De maatschappij is iets meer open dan die tijdens de eerste golf was. Toen zijn de scholen dichtgegaan en waren ook de kappers dicht. Nu gaat alles een beetje meer door dan toen, dat zorgt ervoor dat de daling minder snel gaat."

Aantal besmettingen nu nog boven signaalwaarde

Volgens Van den Hof kan er aan versoepelingen van coronamaatregelen worden gedacht als het dagelijks aantal gemelde besmettingen op zeven per honderdduizend mensen ligt.

Daarnaast moeten dan maximaal drie coronapatiënten per op de intensive care (ic) worden opgenomen. "Dan is de kans dat je iemand met corona tegenkomt laag genoeg om net iets meer te kunnen toestaan zonder dat je meteen in de derde golf terecht komt."

Op dit moment zijn bijna 25 van de 100.000 mensen positief getest en worden dagelijks gemiddeld bijna tien coronapatiënten op de ic opgenomen.

198 Kuipers: 'Grootste spanning is eraf, maar daling gaat langzaam'

'Niet de hele tijd maatregelen op- en afschalen'

Het hoofd van het Centrum voor Epidemiologie van het RIVM denkt dat als het tijd is voor versoepelingen dat pakket er ook anders uitziet dan afgelopen voorjaar. "In de winter is het lastiger om veel versoepelingen te doen omdat ziekenhuizen al te maken hebben met andere infecties, waardoor meer ziekenhuis- en ic-bedden bezet zijn."

"De uitdaging is om een maatregelenpakket te hebben wat voor mensen vol te houden is en dat het aantal besmettingen constant houdt of laat dalen", legt Van den Hof uit. "Zo hoef je niet de hele tijd maatregelen op- en af te schalen. Ik denk dat het makkelijker vol te houden is als voor iedereen duidelijk is: dit gaat het een tijdje worden."