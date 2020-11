Het RIVM registreerde in de afgelopen week 37.706 positieve coronatests. Dat is een afname van 14 procent procent ten opzichte van de voorgaande week, toen het instituut 43.621 positieve tests meldde. Het is de derde week op rij dat het aantal nieuwe positieve tests daalt.

De daling is wel minder groot dan vorig week, toen het aantal wekelijkse positieve tests met 30 procent afnam ten opzichte van de week ervoor. Twee weken geleden was nog sprake van 64.087 positieve tests.

Nadat de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown op 2 november had gezorgd voor een afname van het aantal dagelijkse positieve tests, begon het aantal geregistreerde besmettingsgevallen vanaf woensdag weer toe te nemen. De afgelopen vier dagen was weer sprake van een lichte daling van het aantal dagelijkse positieve tests. Dinsdag waren dat er 4.320.

Ook het aantal ziekenhuisopnames nam af. 1.496 coronapatiënten werden in de afgelopen week opgenomen op een verpleegafdeling en 224 op een intensivecareafdeling. In de week ervoor ging het om respectievelijk 1.520 en 275 opnames.

Het aantal sterfgevallen daalde ook. In de afgelopen zeven dagen zijn 479 sterfgevallen doorgegeven, in de voorgaande week ging het om 565 overleden coronapatiënten.

Tweede golf neemt veel langzamer af dan de eerste

De daling van het aantal mensen met het coronavirus in Nederland gaat in oktober en november veel langzamer dan tijdens de eerste golf in maart en april, zegt het RIVM. Zo waren er op 24 maart 169.000 besmettelijke personen in ons land. Drie weken later was dat aantal met 43 procent afgenomen tot 96.000 op 14 april. Ter vergelijking: op 15 oktober had Nederland 159.000 besmettelijke personen. In drie weken daalde dat aantal met 25 procent tot 118.000 op 5 november, aldus het RIVM.

Het reproductiegetal (R) is nauwelijks veranderd ten opzichte van een week eerder. Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid naar het reproductiegetal van twee weken geleden. De R lag toen op 0,89. Dat betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 89 anderen besmetten. Vorige week meldde het RIVM een R van 0,91.

Daarnaast kregen minder verpleeghuizen te maken met ten minste één bevestigd COVID-19-besmetting. In de afgelopen week kwamen er volgens het RIVM 156 nieuwe verpleeghuislocaties met vastgestelde besmettingen bij. Een week eerder waren dit er 182.

Tot slot meldt het RIVM dat de tijd tussen het maken van een testafspraak en het ontvangen van de testuitslag in de GGD-teststraten de laatste weken sterk verkort is. Wie nu een afspraak maakt heeft in minder dan 24 uur tot maximaal 38 uur de uitslag van de test.

Dinsdagavond weer persconferentie Rutte en De Jonge

Het kabinet maakt zich dinsdagavond opnieuw op voor een persconferentie. Behalve de aangekondigde heropening van theaters, bioscopen en bibliotheken worden er geen nieuwe versoepelingen verwacht.

Wel hopen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meer te kunnen zeggen over de invulling van de kerstdagen en de jaarwisseling.

Verwacht wordt dat het kabinet zal schetsen hoe het de komende weken voor zich ziet en wat er nodig is om op een verantwoorde wijze de feestdagen in te gaan. Een concrete kerstroutekaart wordt niet verwacht.