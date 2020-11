Het RIVM meldt maandag 4.873 nieuwe positieve tests. Dat is een behoorlijke afname ten opzichte van zondag (5.457), maar een lichte stijging (3,5 procent) ten opzichte van vorige week maandag (4.709).

Daarnaast zijn in de afgelopen 24 uur 45 sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Dit betekent niet dat deze coronapatiënten allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Deze gegevens worden soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Na de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown op 2 november zette een daling van het aantal nieuwe besmettingen in. Vanaf woensdag nam het aantal nieuwe gevallen echter toe, om in het weekend weer iets te dalen.

Op de ene dag laten meer mensen zich testen dan op de andere dag, wat bijdraagt aan het dagelijkse verschil in het aantal positieve tests. Daardoor is het niet mogelijk om conclusies te trekken op basis van één stijging of daling. Het driedaagse gemiddelde geeft de ontwikkelingen al iets betrouwbaarder weer:

Gemiddelde aantal positieve tests over drie dagen: Dinsdag: 5.700 positieve tests

Woensdag: 5.036 positieve tests

Donderdag: 4.943 positieve tests

Vrijdag: 5.259 positieve tests

Zaterdag: 5.900 positieve tests

Zondag: 5.739 positieve tests

Maandag: 5.424 positieve tests

Het aantal positieve tests per dag is berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal positieve tests van die dag en de twee dagen ervoor. Het gemiddelde van maandag is dus gebaseerd op de cijfers van maandag, zondag en zaterdag.

Met behulp van de cijfers op weekbasis zijn de duidelijkste conclusies over de ontwikkeling van het virus te trekken. Het RIVM publiceert deze weekcijfers op dinsdag. Daarbij vergelijkt het instituut de cijfers van de afgelopen kalenderweek met die van eerdere weken. In de afgelopen weken constateerde het RIVM steeds een duidelijke daling.

Toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 35 toegenomen naar 2.130. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Er zijn in de afgelopen 24 uur 173 ziekenhuisopnames gemeld. Daarnaast zijn 29 personen opgenomen op de intensive care. De bezetting van coronapatiënten op de ic's is met dertien gedaald naar 573. Op de reguliere afdelingen zijn juist meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen. Daar worden nu 1.557 coronapatiënten behandeld, een toename van 48 ten opzichte van zondag.



Het LCPS meldt verder dat in de afgelopen 24 uur veertien patiënten tussen de regio's zijn verplaatst. Van deze personen worden er vijf op de ic behandeld. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is er niet direct reden voor meer zorgen.

Oorzaak van stijging afgelopen week nog onduidelijk

Het is momenteel nog niet duidelijk waardoor van woensdag tot en met vrijdag het aantal nieuwe positieve tests steeg. Mogelijk is er meer getest dan in de dagen daarvoor, waardoor het aantal positieve uitslagen ook groter zou zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, is nog niet bekend.

Naar verwachting verschaft het RIVM meer duidelijkheid over deze stijging in de weekupdate van komende dinsdag.