Het coronavaccin dat Moderna ontwikkelt, is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief, meldt de Amerikaanse farmaceut maandag. Volgens Moderna zijn er geen grote problemen aan het licht gekomen tijdens het testen van het vaccin.

Het is voor de tweede keer deze maand dat er veelbelovend nieuws is over een potentieel coronavaccin. Vorige week werd nog bekend dat het vaccin van Pfizer voor 90 procent effectief is.

Voor de tests maakte Moderna gebruik van ongeveer 30.000 proefpersonen. Een deel kreeg het kandidaat-vaccin, een ander deel een placebo. In die controlegroep liepen negentig mensen het coronavirus op. Bij de mensen die het middel van Moderna kregen, raakten maar vijf personen besmet.

De Europese toezichthouder voor medicijnen (EMA) heeft laten weten te onderzoeken of het vaccin geschikt is om op de markt te brengen. Het middel van de farmaceut krijgt een versnelde beoordeling, een zogeheten rolling review.

Normaal gesproken vragen medicijnfabrikanten pas om toelating wanneer de proeven met een nieuw middel helemaal afgerond zijn. Bij een rolling review kijken de toezichthouders mee over de schouders van de farmaceuten terwijl hun gegevens binnenkomen.

Europese Commissie voert gesprekken met Moderna

Op dit moment voert de Europese Commissie verkennende gesprekken met Moderna. Als de ontwikkeling van het vaccin goed verloopt en het wordt toegelaten tot de Europese markt, hebben de lidstaten van de Europese Unie waarschijnlijk de mogelijkheid om in totaal 80 miljoen vaccins van Moderna te kopen met een optie op nog eens 80 miljoen doses.

Er is nog geen definitief contract gesloten met de farmaceut, zoals wel het geval is met Pfizer.