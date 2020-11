De politie heeft landelijk al bijna vijfduizend coronaboetes uitgedeeld sinds het begin van de tweede gedeeltelijk lockdown, half oktober. Dat laat de korpsleiding van de Nationale Politie maandag weten na vragen van NU.nl. Het aantal bekeuringen dat wordt uitgeschreven, nam elke week toe.

In de eerste week waren het er ruim vijfhonderd, de afgelopen week tikte de teller bijna de vijftienhonderd aan.

Het uitdelen van coronaboetes gebeurt door het hele land en de hele week, legt een woordvoerder uit. "Maar het zwaartepunt ligt echt op de weekenden. Op illegale feestjes treden we de afgelopen weken harder op; mensen weten heel goed wat ze wel en niet mogen in deze periode."

Het bezoek aan een illegaal feestje wordt beboet met 95 euro. Het organiseren kost, als de politie ingrijpt, 4.000 euro.

Politie deelt ook steeds meer waarschuwingen uit

Behalve de coronaboetes is de politie ook heel bewust waarschuwingen gaan uitdelen. Deze waarschuwingen zijn registraties die meestal aan minderjarigen worden gegeven. Als iemand met een waarschuwing nogmaals voor het overtreden van coronaregels wordt gepakt, volgt alsnog een boete.

Het aantal waarschuwingen per week blijft vrijwel gelijk tijdens de tweede gedeeltelijke lockdown. In de eerste week, half oktober, waren het er landelijk 1.233. De afgelopen week deelden agenten 1.614 waarschuwingen uit. De totale teller sinds half oktober staat nu op 7.390.

'Mensen weten inmiddels wat ze wel en niet mogen'

"Het heeft voor agenten geen prioriteit om in te grijpen als zij drie mensen op straat zien lopen", legt de zegsvrouw van de Nationale Politie de praktische uitvoering van het coronabeleid uit. "Maar zeker dat soort feestjes zijn plekken waar het risico op besmetting reëel is. Eerder zijn we coulant geweest, maar inmiddels weet iedereen in grote lijnen wel wat mag of niet."

Willem Woelders, commandant Nationale Politie en leider van het 'coronateam', liet maandag in een interview op NPO Radio 1 weten dat agenten op straat het soms zwaar hebben door het handhaven van de coronamaatregels.

Meer agenten worden beledigd dan in 2019

Zo krijgen agenten sinds de eerste lockdown, half maart, 25 procent meer beledigingen en verwensingen naar hun hoofd. "We merken dat de lontjes korter worden", aldus Woelders. "Maar het grootste deel van de bevolking snapt waarom de regels er zijn. Het is maar een klein gedeelte van de bevolking dat zich blijft verzetten."

Een bijkomend probleem is dat zo'n 6 procent van de agenten kortere of langere tijd ziek thuis zit. "Soms moet een groot deel van een team thuisblijven vanwege een mogelijke coronabesmetting", aldus Woelders. "We zagen dat laatst in Rotterdam, na een inval bij een illegaal feest waar een deel van de bezoekers toch besmet bleek te zijn."