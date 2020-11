De Belgische autoriteiten melden maandag dat er in de afgelopen week gemiddeld 5.750 nieuwe positieve coronatests per dag zijn gemeld. Dat is een daling van 47 procent ten opzichte van een week eerder.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische equivalent van het RIVM, zegt maandag dat het aantal nieuwe positieve tests elke acht dagen halveert. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames halveert elke twintig dagen.

De daling van het aantal nieuwe positieve testuitslagen is met 55 procent het grootst in Henegouwen en Luik. Deze provincies registreerden afgelopen week ook de meeste positieve coronatests in het land. In Henegouwen kwamen per dag gemiddeld 899 coronabesmettingen aan het licht. In Luik waren dat er 708.

Momenteel liggen 6.518 coronapatiënten in een Belgisch ziekenhuis, bijna 1.000 minder dan tijdens de vermoedelijke piek op 3 november. Afgelopen week zijn gemiddeld per dag 463 ziekenhuisopnames gemeld. Dat is 22 procent minder dan een week eerder.

Er liggen 1.419 coronapatiënten op de intensive care (ic). Op deze afdelingen is de laatste paar dagen een "trage maar gestage daling" waargenomen, zegt Van Gucht. De viroloog van Sciensano zegt dat het erop lijkt dat het plateau is bereikt en de ic-piek dus waarschijnlijk op 9 november lag.

Aantal sterfgevallen wel licht toegenomen

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is wel licht toegenomen ten opzichte van een week eerder. Vorige week werden gemiddeld 197 overlijdens per dag gemeld, een toename van 7 procent. Van Gucht wijst erop dat de piek in het aantal sterfgevallen waarschijnlijk op 6 november lag. Op die dag overleden tweehonderd mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Van Gucht zegt dat België op de goede weg is om curves naar beneden te krijgen. Volgens Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum is het hoopgevend dat de cijfers van het aantal besmettingen en opnames blijven dalen. "We zijn op de goede weg, maar het zal wel een lange weg worden", benadrukt hij.

België stond wekenlang in de top drie van de EU-lijst met de meeste vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Dankzij strenge maatregelen, waaronder een gedeeltelijke lockdown die eind oktober werd ingevoerd, is het land erin geslaagd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.