De Britse premier Boris Johnson is in thuisisolatie gegaan omdat hij in contact is gekomen met iemand die positief op het coronavirus heeft getest. De politicus werd op de hoogte gesteld door de Britse gezondheidsdienst NHS op basis van informatie van een volgsysteem.

Johnson gaat volgens de regels van de NHS in thuisisolatie, meldt een regeringswoordvoerder. De 56-jarige premier voelt zich volgens de verklaring goed en vertoont geen symptomen. Hij kan gedurende zijn thuisisolatie blijven werken.

De besmette persoon is volgens journalisten het Britse parlementslid Lee Anderson, met wie Johnson donderdag nog uitgebreid sprak.

Johnson werd eind maart zelf positief getest op het coronavirus. Omdat hij moeite had met ademen werd hij opgenomen op de intensive care. Die mocht hij na drie nachten weer verlaten. Hij moest wel tot half april in het ziekenhuis blijven.

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land telt de meeste coronadoden van Europa (51.766), en na Frankrijk en Spanje de meeste coronabesmettingen. De laatste 24 uur zijn volgens de Johns Hopkins University 26.876 nieuwe positieve tests gerapporteerd.