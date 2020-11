Het RIVM meldt zondag 5.457 nieuwe positieve testen. Dat is 30 procent minder dan een maand geleden, op de eerste dag van de horecasluiting in Nederland. Toen meldde het RIVM nog 7.833 nieuwe positieve tests.

In het afgelopen etmaal zijn er ook 45 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat betekent niet dat deze personen ook allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze gegevens worden soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Op donderdag 15 oktober was het de eerste volledige dag waarop de horeca weer dicht moest blijven, om zo de spreiding van het coronavirus verder in te dammen. Dit is onderdeel van de 'gedeeltelijke lockdown', die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) twee dagen eerder hadden afgekondigd.

Na het begin van de lockdown begon het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen een daling in te zetten, maar halverwege deze week was die daling even gestopt. Vanaf woensdag nam het dagelijkse aantal besmettingen even toe, om zaterdag weer iets te dalen. Afgelopen zaterdag meldde het RIVM nog 5.941 nieuwe positieve tests. De dagen ervoor waren dat er nog 6.109 (vrijdag) en 5.651 (donderdag).

De ene dag laten meer mensen zich testen dan de andere dag, wat bijdraagt aan het dagelijkse verschil in het aantal positieve testen. Daarom is het eigenlijk niet mogelijk om conclusies te trekken op basis van één dag stijging of daling. Het driedaagse gemiddelde geeft de ontwikkelingen al iets betrouwbaarder weer:

Gemiddelde aantal positieve tests over drie dagen: Zondag: 6.982 positieve tests

Maandag: 6.555 positieve tests

Dinsdag: 5.700 positieve tests

Woensdag: 5.036 positieve tests

Donderdag: 4.943 positieve tests

Vrijdag: 5.259 positieve tests

Zaterdag: 5.900 positieve tests

Zondag: 5.739 positieve tests

Het aantal positieve tests per dag is berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal positieve tests van die dag en de twee dagen ervoor. Het gemiddelde van zondag is dus berekend samen met de cijfers van zaterdag en vrijdag.

De meeste duidelijkheid over hoe het virus zich ontwikkelt komt echter uit de coronacijfers op weekbasis. Het RIVM doet dit elke week op dinsdag, waarbij het de cijfers van de afgelopen kalenderweek vergelijkt met die van eerdere weken. De afgelopen weken zag het RIVM daarin steeds een duidelijke daling.

Aantal ziekenhuisopnames opnieuw afgenomen

Wederom zijn er meer coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag liggen er 2.095 mensen in het ziekenhuis met COVID-19, dertig minder dan zaterdag. 586 daarvan liggen op de intensive care, negen minder dan een dag eerder.

Tussen de regio's zijn er tien patiënten verplaatst, drie daarvan worden op de intensive care behandeld.

Oorzaak van stijging afgelopen week nog onduidelijk

Het is momenteel nog niet duidelijk waardoor het aantal nieuwe positieve tests van woensdag tot en met vrijdag steeg. Mogelijk is er in de afgelopen dagen meer getest dan in de dagen daarvoor, waardoor het aantal positieve uitslagen naar verhouding dan ook groter zou zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, is echter nog niet bekend.

Naar verwachting geeft het RIVM meer duidelijkheid over de stijging in de weekupdate van aankomende dinsdag.