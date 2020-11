De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot feest in een tent in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Bij het feest waren rond de tachtig mensen van tussen de veertig en vijftig jaar aanwezig, zegt een woordvoerder van de politie zondag tegen NU.nl. Omdat de sfeer grimmig werd, werden ook de marechaussee en de politie uit Lisse ingezet.

Het feest werd gehouden in een grote tent achter een woning. De feesttent was omheind, wat het voor handhavers lastig maakte om bij de tent te komen. Op foto's is te zien dat in de tent onder meer een grote bar was geplaatst.

Ondanks de grimmige sfeer vielen er geen gewonden. Alle feestgangers kunnen een proces-verbaal tegemoetzien.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer en tevens voorzitter van de veiligheidsregio Marianne Schuurmans heeft op Twitter geen goed woord over voor de feestvierders. "Het derde feest van deze grootte in Haarlemmermeer. Onverantwoord voor de volksgezondheid in deze coronatijd en onacceptabel ten opzichte van onze horeca die om diezelfde reden gesloten moet blijven en ten opzichte van al die mensen die zich wél aan de regels houden om besmettingscijfers te verminderen!"

Dit weekend meerdere illegale feesten stopgezet

Ook in een loods in het Limburgse Koningsbosch moest de politie in de nacht van zaterdag op zondag een feest beëindigen. De 25 aanwezigen kregen allen een proces-verbaal.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie eveneens meerdere illegale feesten moeten opbreken. Onder meer in Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht waren tientallen mensen bij elkaar.

In verband met het coronavirus zijn dergelijke samenkomsten verboden. Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4.000 euro. Aanwezigen die de coronaregels overtreden, kunnen een boete van 95 euro krijgen.

In de feesttent was onder meer een bar geplaatst. (Foto: Politie Haarlemmermeer)