De gemeente Amsterdam heeft zaterdagavond de muziek na een demonstratie op het Museumplein van Vrouwen voor Vrijheid vroegtijdig beëindigd, nadat demonstranten zich niet aan de geldende coronamaatregelen hielden. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat men geen afstand hield en "een toespraak en muziek tot onrust onder aanwezigen leidden".

De demonstratie was aangemeld bij de gemeente en zou aanvankelijk van 16.00 tot 18.00 uur duren. De aanvraag was echter ingediend tot 19.00 uur. Agenten hebben de circa duizend aanwezigen echter om 18.20 uur in overleg naar huis gestuurd omdat de dj muziek bleef draaien.

Een woordvoerder meldt dat vooraf was gerekend op duizend demonstranten. "Vooraf zijn voorwaarden gesteld aan de organisatie, die betrekking hadden op onder andere het naleven van de coronamaatregelen", vervolgt de woordvoerder.

Volgens een woordvoerder hebben de politie en de organisatie meerdere keren opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, maar werd daar door de aanwezigen nauwelijks gehoor aan gegeven.

Maar volgens de organisatie is de demonstratie niet voortijdig beëindigd en riep zij deelnemers na afloop van het protest op naar huis te gaan. De demonstranten gingen daarna in alle rust uiteen.

Aanwezigen hadden op verzoek van de organisatie achter de demonstratie massaal lichtjes meegenomen. Vrouwen voor Vrijheid wilde daarmee naar eigen zeggen "een lichtpunt in deze tijden" creëren. "Je eigen rol vinden in deze moeilijke dagen is best een opgave. Het vergt moed, vertrouwen, compassie en integriteit. Op deze middag willen we stilstaan bij deze uitdaging", beschreef de organisatie de demonstratie.

De organisatie schrijft op de eigen pagina voor mensenrechten op te komen en tegen de coronawet te zijn. De zaterdagavond afgebroken demonstratie lijkt daar niet tegen gericht te zijn.

Verbetering: In een eerdere versie stond dat de demonstratie vroegtijdig is afgebroken door de politie. De demonstratie bleek echter daarvoor al officieel te zijn afgerond, maar er werd daarna nog muziek gedraaid tijdens de uitloop door een dj. De politie heeft in overleg met de organisatie besloten om hiermee te stoppen.