Het RIVM meldt zaterdag 5.941 nieuwe positieve coronatests. Dat is een lichte daling ten opzichte van een dag eerder, maar vooral een forse daling ten opzichte van een week eerder: bijna 12 procent. Vorige week zaterdag meldde het RIVM er namelijk nog 6.689 positieve tests.

Hoewel het dagelijkse aantal besmettingen een daling inzette nadat het kabinet vorige maand een gedeeltelijke lockdown had afgekondigd, was daar halverwege deze week even geen sprake meer van. Woensdag, donderdag en vrijdag steeg het aantal dagelijkse positieve testen juist weer even.

Afgelopen vrijdag meldde het RIVM namelijk 6.109 nieuwe positieve tests. Donderdag waren dat er nog 5.651 en woensdag 5.417.

Omdat er sprake is van 'dagkoersen' (de ene dag laten zich wat meer mensen testen dan de andere, dus is het niet gek als het aantal positieve testen van dag tot dag fluctueert) kunnen op basis van één dag stijging of daling nog niet geen conclusies worden getrokken. Het driedaagse gemiddelde geeft de ontwikkelingen al iets betrouwbaarder weer:

Gemiddelde aantal positieve tests over drie dagen: Zaterdag: 7.304 positieve tests

Zondag: 6.982 positieve tests

Maandag: 6.555 positieve tests

Dinsdag: 5.700 positieve tests

Woensdag: 5.036 positieve tests

Donderdag: 4.943 positieve tests

Vrijdag: 5.259 positieve tests

Zaterdag: 5.900 positieve tests

Het aantal positieve tests per dag is berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal positieve tests van die dag en de twee dagen ervoor. Het gemiddelde van zaterdag is dus berekend samen met de cijfers van vrijdag en donderdag.

De beste conclusie over de ontwikkeling van het virus valt echter te trekken door alleen op weekbasis naar de coronacijfers te kijken. Het RIVM doet dit elke week op dinsdagmiddag en vergelijkt dan de totaalcijfers van afgelopen kalenderweek met die van eerdere weken. De afgelopen weken zag het RIVM daarin steeds een duidelijke daling.

Aantal patiënten in ziekenhuizen weer afgenomen

Sinds vrijdag zijn er ook 86 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat betekent niet dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

In ziekenhuizen liggen nu 2.125 coronapatiënten, 56 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. 595 van hen liggen op de intensive care, 42 minder dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur zijn er 163 patiënten in een kliniek opgenomen en 32 op de intensive care. Ook zijn er 35 patiënten tussen de regio's verplaatst, zes van hen liggen op de intensive care.

Oorzaak van stijging afgelopen week nog onduidelijk

Het is momenteel nog niet duidelijk waardoor het aantal nieuwe positieve tests van woensdag tot en met vrijdag steeg. Mogelijk is er in de afgelopen dagen meer getest dan in de dagen daarvoor, waardoor het aantal positieve uitslagen naar verhouding dan ook groter zou zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, is echter nog niet bekend.

Naar verwachting geeft het RIVM meer duidelijkheid over de stijging in de weekupdate, die op dinsdagen wordt gegeven.