Een aantal EU-lidstaten neemt maatregelen tegen het coronavirus die ten koste gaan van de democratie en vrijheid, zoals het inperken van het recht op demonstreren en de bewegingsvrijheid van burgers, zegt het Europees Parlement. De maatregelen moeten daarom een goede grondwettelijke basis hebben, en waar mogelijk moeten deze worden beëindigd, aldus de Europarlementariërs in een vrijdag aangenomen resolutie.

Hoewel de maatregelen geregeld helpen, schrijft het parlement, moeten deze niet ten koste gaan van de Europese kernwaarden. "De maatregelen moeten noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk van aard zijn als ze effect hebben op de democratie, rechtsstaat en grondrechten", schrijven de parlementariërs.

In enkele gevallen ziet het Europees Parlement een risico van machtsmisbruik. Zo moeten de noodbevoegdheden niet worden misbruikt voor het doorvoeren van wetgeving dat geen betrekking heeft op het coronavirus. Ook demonstraties tegen controversiële maatregelen mogen niet worden verboden omwille van de bestrijding van het virus.

Als voorbeelden noemt het Europees Parlement de situatie in Bulgarije, waar een kieswet in coronatijd wordt aangepast, en Polen, waar momenteel wordt gedebatteerd over het afschaffen van het recht op abortus.

Polen heeft demonstranten verboden om samen te komen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Desondanks gingen tienduizenden Polen de straat op om te demonstreren tegen de abortuswet.

60 Grootste protest in decennia: Polen demonstreert tegen abortuswet

'Rechtsstaat is basisvoorwaarde voor aanpak pandemie'

"De rechtsstaat is geen obstakel naar een effectieve aanpak van een pandemie, het is een basisvoorwaarde om dat op een inclusieve, democratische en proportionele manier aan te pakken", zegt de Limburgse CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.

"Het is juist in tijden van crisis dat mensen en dus ook machtshebbers hun ware aard laten zien. Dus we moeten als EU heel duidelijk maken dat aan de rechtsstaat niet te tornen valt."