De bioscopen, theaters en musea mogen donderdag de deuren weer openen. Ook bibliotheken, zwembaden, pretparken, dierentuinen en soortgelijke plekken mogen vanaf dat moment weer open. De tijdelijke sluiting van publiek toegankelijke locaties hoeft niet verlengd te worden, meldde premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie.

Het kabinet maakte op 3 november bekend dat alle publiek toegankelijke locaties twee dagen later de deuren moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat was een twee weken durende aanscherping boven op eerdere maatregelen als het sluiten van de horeca. "Twee weken is ook echt twee weken", aldus Rutte.

Vóór de aanscherping mochten in culturele instellingen maximaal dertig mensen per zaal worden toegelaten. Het ziet ernaar uit dat dat nu weer de norm wordt. Voor 'doorstroomlocaties' zoals pretparken en dierentuinen gold die norm niet, zolang bezoekers maar voldoende afstand konden houden.

Het dagelijkse aantal positieve tests begon na de aanscherping te dalen, al stokte die trend deze week. Vrijdag meldde het RIVM voor de derde dag op rij een stijging van het aantal nieuwe positieve tests. In de afgelopen 24 uur zijn 6.109 nieuwe gevallen geregistreerd.

Ondanks die recente stijging vindt het kabinet het niet nodig om de aangescherpte maatregelen langer dan de geplande twee weken van kracht te laten zijn. Het aantal tests is immers nog steeds flink lager dan twee weken geleden, toen er sprake was van circa tienduizend positieve tests per dag.