Voor de derde dag op een rij is het aantal nieuwe positieve coronatests gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) vrijdag. Er kwamen in totaal 6.109 bevestigde besmettingen bij. Na een aantal dagen daling ligt het cijfer deze week voor het eerst weer boven de zesduizend.

Afgelopen donderdag meldde het RIVM 5.651 nieuwe gevallen gemeld, woensdag 5.417 en op dinsdag 4.681. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 54. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 89 sterfgevallen gemeld.

Vorige week registreerde het RIVM 32 procent minder positieve coronatests dan de week daarvoor, Ook daalde het aantal nieuwe positieve tests voor de tweede week op een rij en zakte het reproductiegetal voor het eerst sinds halverwege juni onder de 1. De afname was in lijn met de daling die het RIVM vanwege de in oktober ingesteld maatregelen.

Ondanks deze voorzichtig positieve cijfers waarschuwt het RIVM dat versoepelingen van de coronamaatregelen snel kan leiden tot een ongecontroleerde uitbraak. Wanneer het tijd is voor versoepelingen, kan het RIVM nog niet echt zeggen. "Deze week maken we een soort tussenstand op", zei RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag. "Pas volgende week weten we welke kant het echt opgaat, dan hebben we een beter beeld."

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen: Vrijdag: 7.472 positieve tests

Zaterdag: 7.304 positieve tests

Zondag: 6.982 positieve tests

Maandag: 6.555 positieve tests

Dinsdag: 5.700 positieve tests

Woensdag: 5.036 positieve tests

Donderdag: 4.943 positieve tests

Vrijdag: 5.259 positieve tests

Lichte daling van aantal opgenomen coronapatiënten

Het aantal opgenomen coronapatiënten is vandaag met 20 afgenomen tot 2.181, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is het laagste aantal in bijna drie weken tijd.

Uit de nieuwste cijfers blijkt ook dat in de afgelopen 24 uur 170 ziekenhuisopnames zijn gemeld. 32 coronapatiënten zijn opgenomen op de intensive care. Ook zijn er weer mensen uit het ziekenhuis vertrokken.



Er liggen nu 1.572 coronapatiënten op de reguliere afdelingen, dat zijn er 34 meer/minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de ic's is juist toegenomen gewijzigd. Dat zijn er nu 609, een toename van 14 ten opzichte van gisteren. Het LCPS meldt ook dat in het afgelopen etmaal 31 tussen de regio's zijn verplaatst. Onder hen zijn 5 ic-patiënten