In week 45 (de week van 2 tot en met 8 november) zijn in Nederland zo'n zevenhonderd mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers. Dat is ongeveer evenveel oversterfte als een week eerder. Sinds halverwege september is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht.

De oversterfte in Nederland valt samen met de tweede coronagolf. Naar schatting overleden in week 45 zo'n 3.630 mensen, 14 minder dan een week eerder (3.644). Een "aanzienlijk deel" van de oversterfte is waarschijnlijk gerelateerd aan COVID-19, meldt het RIVM. Welk deel dat is, wordt later duidelijk uit de registratie van doodsoorzaken.

Het RIVM neemt ook waar dat de sterfte "sterk verhoogd" is, met name in de leeftijdsgroepen 65 tot en met 74 jaar en 75 jaar en ouder.

RIVM: Aanzienlijk deel aan COVID-19 gerelateerd

Na een gemiddeld wat lagere sterfte dan verwacht in de zomer neemt de oversterfte sinds halverwege september weer toe. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf (in de week van maart op april) zijn naar schatting 5.084 mensen overleden. Dat waren ruim tweeduizend meer sterfgevallen dan verwacht, terwijl vorige week zevenhonderd meer mensen zijn overleden dan verwacht.

Oversterftecijfers worden wereldwijd gezien als een goede, ruwe graadmeter voor de gevolgen van de coronapandemie. Dat komt met name doordat testbeleid kan variëren en COVID-19 niet altijd als doodsoorzaak wordt geregistreerd. Bij oversterfte worden overigens alle doden meegerekend en niet alleen overleden coronapatiënten.

Tot nu toe heeft het RIVM 8.375 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd in Nederland. Dat aantal is in werkelijkheid waarschijnlijk groter, doordat niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt ook als overleden coronapatiënt geregistreerd wordt.