De Franse premier Jean Castex heeft donderdagavond tijdens een persconferentie toelichting gegeven op de coronacijfers in Frankrijk. Volgens Castex is er sprake van positieve ontwikkelingen, maar is COVID-19 desondanks momenteel de achterliggende doodsoorzaak bij een op de vier sterfgevallen.

Hoewel gemiddeld genomen iedere dertig seconden één inwoner van Frankrijk wordt opgenomen in een ziekenhuis, denkt Castex voorzichtig aan het versoepelen van de coronamaatregelen per 1 december. De horeca blijft dan sowieso gesloten en de komende twee weken voert Frankrijk zeker geen veranderingen door in het coronabeleid, benadrukte hij.

Om versoepelingen te verantwoorden moet volgens Castex de stijging van de coronacijfers blijven afvlakken. Deze week worden dagelijks ruim dertigduizend positieve tests gemeld, vorige week waren dat er nog zo'n veertigduizend per dag, met als uitschieter de bijna 87.000 positieve tests op zaterdag. Het reproductiegetal (R) zou gedaald zijn tot onder de 1, wat erop duidt dat honderd personen samen minder mensen besmetten.

Castex sluit uit dat inwoners vanaf begin december weer tussen diverse departementen mogen reizen, maar hoopt ook die restrictie voor de kerstdagen te kunnen versoepelen. De premier wijst erop dat de huidige maatregelen hun vruchten afwerpen. "In Parijs is het gebruik van de metro met 55 procent gekelderd", sprak Castex.

Volgens Castex is dat aantoonbaar bewijs dat, zoals gevraagd, meer wordt thuisgewerkt. De premier is echter van mening dat bedrijven nog meer kunnen doen om hun werknemers thuis te houden. "We blijven enorme financiële hulp bieden aan winkels en bedrijven die hun panden noodgedwongen hebben gesloten", voegde Castex daaraan toe.

De premier zegt niet onder druk te bezwijken van "groeperingen die nu al versoepelingen eisen". Castex: "Het gaat de goede kant op, maar we moeten voorzichtig blijven. Onze ziekenhuisopnames bevinden zich nog altijd boven de piek in april."