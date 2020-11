Farmaceut Pfizer maakte eerder deze week bekend dat het coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelt voor 90 procent effectief is. Het ging slechts om eerste onderzoeksresultaten en het vaccin komt dan ook niet meteen op de markt. Wat hebben we aan dit nieuws en wanneer kunnen we het vaccin in Nederland verwachten? In deze rubriek lichten we wekelijks ontwikkelingen uit die kunnen bijdragen aan de weg uit de coronacrisis.

De Pfizer-prik is nog niet helemaal af. Het bericht van deze week was slechts een tussenstand van het fase 3-onderzoek, de laatste fase waarin wordt gekeken of het vaccin goed werkt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de laatste fase van het onderzoek naar de werking van het Pfizer-vaccin volledig is afgerond. Als dat het geval is, beoordeelt het Europees Medicijnagentschap (EMA) de werking en de veiligheid. Als het vaccin in orde is, geeft het EMA een vergunning af.

Normaal gesproken duurt de verlening van zo'n vergunning bijna een half jaar. Maar omdat er nu haast geboden is, heeft het EMA tussentijds al meegekeken met de ontwikkeling van de entstof. Daardoor kan een coronavaccin eerder dan gebruikelijk op de markt worden gebracht.

Wanneer komen de vaccins naar Nederland?

Het eerste coronavaccin is dus in aantocht. Maar het is nog onduidelijk wanneer de eerste persoon kan worden ingeënt. Bovendien kan ook niet direct heel Nederland worden gevaccineerd zodra de doseringen van de lopende band rollen.

De Europese Unie heeft met Pfizer afgesproken dat het bedrijf volgend jaar 200 miljoen doses levert. De EU heeft ook een optie op nog eens 100 miljoen doses. Volgens de vaste verdeelsleutel krijgt Nederland 3,89 procent van deze doses. In het geval van het Pfizer-vaccin gaat het in eerste instantie om 7,8 miljoen doses.

Dat betekent overigens niet dat 7,8 miljoen Nederlanders kunnen worden ingeënt. Om het Pfizer-vaccin goed te laten werken, zijn twee doseringen nodig. Met de totale levering kunnen volgend jaar dus 3,9 miljoen Nederlanders gevaccineerd worden.

125 Waarom duurt het zo lang om een coronavaccin te maken?

Op welke vaccins wacht Nederland nog?

Het Pfizer-vaccin is overigens niet het enige paard waar de EU - en dus ook Nederland - op wedt. Ook met Janssen Pharmaceutica, AstraZeneca en Sanofi/GSK zijn contracten voor miljoenen doses afgesloten.

Ook heeft de EU verkennende gesprekken met CureVac en Moderna afgerond. Met deze vaccinontwikkelaars wordt nu over contracten gesproken. Daarnaast voert de EU verkennende gesprekken met een zevende vaccinfabrikant.

De meeste van deze bedrijven zitten ook in het eindstadium van de testfase, blijkt uit gegevens van gezondheidsorganisatie WHO. Maar gezien het veelbelovende bericht van Pfizer van deze week lijkt deze producent op kop te liggen.

Janssen Pharmaceutica wil in het tweede kwartaal van 2021 de eerste mensen inenten. AstraZeneca sprak deze week de hoop uit begin volgend jaar de eerste vaccins uit te delen.

Wie wordt als eerste ingeënt?

Als in het gunstigste geval begin 2021 de eerste vaccins binnenkomen, is het nog onduidelijk wie deze eerste vaccins moeten krijgen. Worden het de ouderen of juist jongeren, omdat zij een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus? Of moet juist zorg- of onderwijspersoneel voorrang krijgen?

De Gezondheidsraad brengt volgende week een advies over de vaccinatiestrategie uit. En ook nadat de eerste groepen zijn gevaccineerd, kunnen de coronamaatregelen niet direct worden losgelaten. Experts houden er rekening mee dat die dan nog minstens maanden van kracht moeten blijven.

Dat komt doordat zo'n 70 procent van de bevolking zich moet laten vaccineren om binnen een samenleving immuniteit tegen COVID-19 op te bouwen. Het is niet alleen de vraag wanneer voldoende vaccins beschikbaar zijn, maar ook of er voldoende mensen bereid zijn zich te laten vaccineren. Dat is namelijk niet verplicht.

Een goed werkend vaccin kan dus dé weg uit de coronacrisis zijn, maar ondanks de positieve berichten zitten er nog talloze hobbels en kuilen in die weg.