Het adopteren van huisdieren blijft sinds het uitbreken van het coronavirus onverminderd populair. Vooral honden en katten vinden tegenwoordig snel nieuwe baasjes. "De asiels zijn nu behoorlijk leeg", zegt de Dierenbescherming.

Carmen Silos van de Dierenbescherming, waar 28 dierenasiels bij zijn aangesloten, vertelt dat een plaatsing tegenwoordig twee tot drie weken duurt. Voorheen was er een doorlooptijd van zes weken of langer. Door de snelle matches is het huidige aanbod van de aangesloten asiels momenteel vier tot vijf keer kleiner dan normaal.

Niet alleen dierenasiels merken dat de vraag naar adoptiedieren sinds het voorjaar veel groter is. Via stichting Verhuisdieren.nl, een "soort datingsite" voor mensen die een nieuw baasje zoeken voor hun huisdier, worden tegenwoordig zo'n 750 matches per maand gemaakt. Voor de coronapandemie waren dat er nog 450.

Voor veel dieren is binnen één dag een nieuwe potentiële eigenaar gevonden, zegt oprichter Femke Pasquino-de Harde. Vooral makkelijk te verzorgen dieren zijn "razendsnel" weg. Dit merken ook de asiels. Daar zitten volgens Silos vooral dieren met "een rugzakje", bijvoorbeeld katten die veel buitenruimte nodig hebben of niet met kinderen kunnen omgaan.

Het totale aanbod van dieren is tegelijkertijd iets kleiner geworden, omdat minder baasjes hun huisdieren ter adoptie afstaan. Mogelijk komt dit doordat ze door de coronamaatregelen meer tijd hebben en vaker thuis zijn, zeggen Silos en Pasquino-de Harde.

Asiels hanteren strenger adoptiebeleid

De Dierenbescherming en Verhuisdieren.nl proberen te voorkomen dat een huisdier in tijdens de coronapandemie als impulsaankoop in huis wordt gehaald. Bij de dierenasiels, die momenteel dicht zijn vanwege de coronamaatregelen, geldt zelfs een strenger adoptiebeleid. Geïnteresseerden moeten een uitgebreide vragenlijst invullen.

Verhuisdieren.nl draait om goede matches, zegt Pasquino-de Harde. Zo kunnen zoekers pas na een eenmalige bijdrage op dieren reageren en kiest uiteindelijk het baasje van het huisdier zelf de nieuwe eigenaar. "Op deze manier creëren we een drempel waarmee we een impulsaankoop voorkomen." Het aantal ingeschreven zoekers is in het afgelopen half jaar met ruim 50 procent gestegen.

De Dierenbescherming benadrukt dat een huisdier meer inhoudt dan voeren en aaien. "We doen zoveel mogelijk aan selectie", vertelt Silos. "Zo eindigen ze niet bij mensen die er niet goed over hebben nagedacht of het kostenplaatje niet goed in gedachten hadden."