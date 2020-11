De autoriteiten in België en Duitsland zien langzaam tekenen van vooruitgang in de strijd tegen het coronavirus. In Duitsland vlakt de curve af en ook in België blijft het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames dalen.

Het reproductiegetal in Duitsland ligt nu op 0,89. Dat betekent dat iedere 100 besmette personen het virus overdragen aan 89 andere mensen.

Wel wordt benadrukt dat mensen de maatregelen in acht moeten blijven nemen om te voorkomen dat de ziekenhuizen de komende weken alsnog tegen hun grenzen aanlopen.

Het Robert Koch-Insti­tut (RKI) maakte eerder op de dag melding van bijna 22.000 nieuwe coronagevallen. De Duitse autoriteiten registreerden afgelopen zomer vaak maar enkele honderden nieuwe besmettingen per dag. Dat de curve langzaam afvlakt, betekent dan ook niet dat maatregelen binnenkort versoepeld gaan worden. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei donderdag dat hij verwacht dat deze de komende maanden nog van kracht zullen blijven.

In België daalt het aantal nieuwe besmettingen en opnames. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is volgens de laatste cijfers tot onder de zevenduizend gezakt. In de afgelopen zeven dagen werden per dag gemiddeld 520 mensen met het coronavirus opgenomen, 24 procent minder dan in de week ervoor.

Het aantal overlijdensgevallen blijft wel stijgen. Tussen 2 en 9 november bezweken gemiddeld 199 patiënten per dag, ofwel 32 procent meer dan in de week ervoor, tonen de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.