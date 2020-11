Het RIVM meldt donderdag 5.658 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er iets meer dan woensdag, toen 5.424 nieuwe positieve tests werden gemeld. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 76 afgenomen naar 2.201, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste drie dagen (5.259) is voor het eerst in minstens een week gestegen. Het gemiddelde van woensdag en de twee dagen daarvoor bedraagt 4.943.

Het RIVM kijkt vanwege dagelijkse schommelingen niet naar de dagcijfers, maar naar gemiddelden over meerdere dagen. Niet alle testen die dagelijks worden gemeld zijn in hetzelfde etmaal afgenomen.

Het aantal sterfgevallen is in de afgelopen 24 uur gestegen met 89. Dat hoeft echter niet te betekenen dat deze mensen ook in dat etmaal zijn overleden. De sterfgevallen kunnen namelijk met vertraging worden doorgegeven.

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen: Donderdag: 5.259 positieve tests

Woensdag: 4.943 positieve tests

Dinsdag: 5.036 positieve tests

Maandag: 5.700 positieve tests

Zondag: 6.555 positieve tests

Zaterdag: 6.982 positieve tests

Vrijdag: 7.308 positieve tests

Elf minder patiënten op ic

595 van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten liggen op de intensive care. Dat zijn er elf minder dan een dag eerder. Op andere afdelingen liggen 1.606 patiënten, 65 minder dan woensdag.

Daarnaast zijn 28 patiënten naar een andere regio verplaatst. Acht van hen worden op de intensive care behandeld.

RIVM: 'Nog te vroeg om te juichen'

Uit de dinsdag gepubliceerde weekcijfers blijkt dat het aantal nieuwe positieve tests met 32 procent is gedaald. Het RIVM meldde namelijk 43.621 positieve tests, terwijl het in de week ervoor nog om 64.087 gevallen ging.

Ook is het reproductiegetal (R) voor het eerst sinds halverwege juni "met zekerheid" onder de 1 gezakt. De R was twee weken geleden 0,91, wat betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 91 anderen besmetten.

Het RIVM benadrukt dat we niet te vroeg moeten juichen. Zo kan een versoepeling van de huidige maatregelen snel tot nieuwe uitbraken leiden. De situatie is nu ook anders dan in de zomer, stelt het instituut. Dat heeft te maken met de te verwachten stijging van het aantal luchtweginfecties, waardoor ook grieppatiënten in het ziekenhuis opgenomen worden.

