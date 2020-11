Curaçao meldt donderdag dat 51 personen positief zijn getest op het coronavirus. Dat is een dagrecord voor het eiland. Niet eerder werden in 24 uur zoveel besmettingen geregistreerd.

De overheid laat weten dat wordt onderzocht of er een specifieke bijeenkomst is geweest waar veel mensen besmet zijn geraakt. Meer dan dertig van de nieuwe besmettingen kunnen namelijk niet gelinkt worden aan al bestaande gevallen.



Op het eiland zijn nu 315 actieve besmettingen geregistreerd. Zeven mensen die positief zijn getest liggen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care (ic). Sinds maart van dit jaar zijn twee mensen overleden aan de gevolgen van het virus.



Curaçao kent sinds 14 september een avondklok, sinds augustus zijn dans- en muziekactiviteiten verboden. Verder moeten mensen zoveel mogelijk afstand houden.

Vraag naar reizen naar Caribisch deel van Nederland

Reizen naar het Caribisch deel van Nederland is momenteel in trek als gevolg van het dringende advies van het kabinet om tot half januari niet in het buitenland op vakantie gaan. De eilanden vallen niet onder het buitenland.

Voor Curaçao en Bonaire geldt momenteel een geel reisadvies. Dit betekent dat vakantiereizen en andere niet-noodzakelijke reizen mogelijk zijn. Voor de overige eilanden geldt een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen).