Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn woensdag 5.424 nieuwe positieve tests geregistreerd. Dat zijn er na een dagenlange daling weer meer dan dinsdag, toen in totaal 4.695 nieuwe bevestigde besmettingen werden gemeld door de GGD's. Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste drie dagen (4.943) is wel kleiner dan dat van dinsdag en de twee dagen daarvoor (5.036).

Het RIVM kijkt vanwege de dagelijkse fluctuaties ook niet naar de dagcijfers, maar naar gemiddelden over meerdere dagen. Niet alle testen die dagelijks worden gemeld vinden namelijk plaats in dezelfde 24 uur.

Dinsdag werd bekend dat het aantal positieve tests flink is gedaald. Waar begin deze maand week nog 64.087 positieve tests in een week tijd werden doorgegeven, ging het dinsdag om 43.621 in een week tijd. Dat is een daling van 32 procent.

Ook is het reproductiegetal (R) voor het eerst sinds halverwege juni "met zekerheid" onder de 1 gezakt. De R lag twee weken geleden op 0,91, wat betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 91 anderen besmetten.

Het RIVM wijst er echter op dat versoepeling van maatregelen kan leiden tot een ongecontroleerde nieuwe uitbraak en dat er anders naar gekeken wordt dan in de zomer. Dat heeft te maken met de te verwachten stijging van het aantal luchtweginfecties, waardoor ook mensen met griep in het ziekenhuis opgenomen worden.

Wanneer het tijd is voor versoepelingen en hoe deze dan worden doorgevoerd, wordt volgens het RIVM pas later duidelijk. "Deze week maken we een soort tussenstand op. Pas volgende week weten we welke kant het echt opgaat, dan hebben we een beter beeld."

