Het coronavirus heeft nu ook het afgelegen Vanuatu bereikt. De eilandstaat met ongeveer 300.000 inwoners was een van de laatste plekken in de wereld waar het besmettelijke virus nog niet om zich heen had gegrepen.

Vanuatu is een afgelegen eilandengroep in de Stille Oceaan ten noordoosten van Australië.

Premier Bob Loughman maakte bekend dat een man positief is getest, maar verzekerde zijn landgenoten dat "het land veilig blijft". De coronapatiënt zit in quarantaine.

De besmette man reisde vanuit de Verenigde Staten via Australië en Nieuw-Zeeland naar Vanuatu. Hij zou geen zichtbare ziekteverschijnselen hebben gehad. De coronabesmetting kwam na enkele dagen aan het licht tijdens een routinecontrole.

Vanuatu sloot eerder dit jaar de grenzen om het coronavirus buiten de deur te houden. Er worden inmiddels wel repatriëringsvluchten toegestaan. Volgens gegevens van de gezondheidsorganisatie WHO zijn andere afgelegen eilandstaten als Micronesia en Tuvalu voor zover bekend nog wel coronavrij.